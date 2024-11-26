Как можно вывести пятно от красного вина — действенные народные методы

Человек, который выводит пятно от красного вина с ткани. Фото: Archzine

Если вы пролили красное вино на одежду или постельное белье и думаете, что остается просто выбросить их, то вы ошибаетесь. Узнайте, как можно с легкостью избавиться от устаревшего пятна от этого алкогольного напитка с помощью народных методов.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как можно избавиться от пятна от красного вина

Как убрать пятно от вина уксусом

Обычный уксус — это отличное средство для выведения устаревших пятен от красного вина. Для этого просто нанесите уксус на пятно и оставьте в таком состоянии на десять или 15 минут, затем просто постирайте ткань обычным способом.

Как убрать пятно от вина водой и спиртом

Если у вас синтетическая ткань, то на помощь вам придет вода со спиртом. Смешайте эти два ингредиента, намочите ватный диск и осторожно обработайте место загрязнения.

Разлитое красное вино на рубашке. Фото: House Digest

Как убрать пятно от вина солью

Многие сразу пытаются убрать пятно от вина обычной солью, и это не зря. Дело в том, что это средство впитывает излишки жидкости и облегчает процесс дальнейшей очистки. Но если пятно уже старое, вывести его солью будет труднее.

Нанесите соль на место загрязнения, намочите немного водой и оставьте на 20-30 минут. Затем можете смело переходить к другим методам очистки пятна.

Как убрать пятно от вина содой и перекисью водорода

Если пятно уже несвежее, попробуйте приготовить смесь из перекиси водорода и пищевой соды. Готовую смесь нанесите на пятно и оставьте на десять минут, затем просто смойте средство обыкновенной водой.

Убирание пятна от красного вина. Фото: Pinterest

Как убрать пятно от вина специальными средствами

Если народные методы не помогли, вы можете воспользоваться специальными средствами для выведения загрязнений. Но прежде, чем ими пользоваться, протестируйте их на маленьком участке, чтобы не навредить ткани.

Напомним, мы писали о том, как можно снять и отмыть стекло духовки от грязи народными методами.

Раньше мы рассказывали о том, как можно убрать желтые пятна с подоконника подручными средствами.

Также мы сообщали о том, как можно быстро избавиться от налета на чашках.