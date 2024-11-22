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Як економно відіпрати шторки у ванній від жовтизни — порада

22 листопада 2024 19:30
Христина Кучугурна - Редактор
Як відмити шторки у ванній від жовтих плям і бруду — ефективний народний метод
Людина, яка пере шторку з ванної кімнати. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Шторки-фіранки у ванній створені для того, щоб додати затишку і комфорту, а також захистити інші елементи від розбризкувань води. Однак, з часом ці шторки стають жовтими, але є чудовий народний спосіб, який допоможе повернути фіранкам привабливий зовнішній вигляд.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Коли люди миються у ванній без шторок, вони розбризкують воду навколо себе, що з часом може призвести до виникнення грибка. Але ті, в кого є фіранки у ванній кімнаті, знають, що з часом вони набувають жовтого відтінку і забруднюються, а це одразу псує їхній вигляд.

Шторка в ванной
Шторка-фіранка у ванній кімнаті. Фото: Freepik

Якщо ви зіштовхнулися з цією проблемою, не поспішайте одразу викидати ці шторки на смітник. Існує один простий, але ефективний метод, який допоможе вам відмити шторки-фіранки від жовтизни і зробити їх знову привабливими зовні.

Як відмити фіранки від жовтого відтінку

Господині з досвідом поділилися економним методом, який допоможе очистити шторки у ванній від бруду і жовтих плям. Для цього необхідно приготувати один народний засіб, який вважається справжнім "помічником" у боротьбі із забрудненнями.

Для приготування суміші вам потрібно взяти такі підручні та економні інгредієнти, як:

  • Вода
  • Перекис водню 3%

Змішайте ці компоненти у рівних пропорціях, зніміть шторку над ванною і замочіть її в цьому розчині. Потім залиште в такому стані на 30 хвилин, випрайте шторку і сполосніть. Залишається лише повісити цю шторку сохнути і насолоджуватися результатом.

Стирка
Процес прання шторки у ванній. Фото: Pinterest

Цей спосіб допоможе вам вмить позбутися небажаного бруду і жовтого відтінку на фіранках. 

Нагадаємо, ми писали про те, як можна швидко прибрати жовті плями на білому підвіконні. 

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