Как отмыть шторки в ванной от желтых пятен и грязи — эффективный народный метод

Человек, который стирает шторку из ванной комнаты. Фото: Freepik

Шторки-занавески в ванной созданы для того, чтобы добавить уют и комфорт, а также защитить другие элементы от разбрызгивания воды. Однако, со временем эти шторки становятся желтыми, но есть прекрасный народный способ, который поможет вернуть занавескам привлекательный внешний вид.

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Когда люди моются в ванной без шторок, они разбрызгивают воду вокруг себя, что со временем может привести к возникновению грибка. Но те, у кого есть занавески в ванной, знают, что со временем они приобретают желтый оттенок и загрязняются, а это сразу портит их вид.

Шторка-занавеска в ванной комнате. Фото: Freepik

Если вы столкнулись с этой проблемой, не спешите сразу выбрасывать эти шторки на помойку. Существует один простой, но эффективный метод, который поможет вам отмыть шторки-занавески от желтизны и сделать их снова привлекательными снаружи.

Как отмыть занавески от желтого оттенка

Хозяйки с опытом поделились экономным методом, который поможет очистить шторки в ванной от грязи и желтых пятен. Для этого необходимо приготовить одно народное средство, которое считается настоящим "помощником" в борьбе с загрязнениями.

Для приготовления смеси вам нужно взять такие подручные и экономичные ингредиенты, как:

Вода

Перекись водорода 3%

Смешайте эти компоненты в равных пропорциях, снимите шторку над ванной и замочите ее в этом растворе. Затем оставьте в таком состоянии на 30 минут, постирайте шторку и ополосните. Остается только повесить эту шторку сохнуть и наслаждаться результатом.

Процесс стирки шторки в ванной. Фото: Pinterest

Этот способ поможет вам мгновенно избавиться от нежелательной грязи и желтого оттенка на занавесках.

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