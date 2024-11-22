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Как экономно отстирать шторки в ванной от желтизны — совет

22 ноября 2024 19:30
Кристина Кучугурная - Редактор
Как отмыть шторки в ванной от желтых пятен и грязи — эффективный народный метод
Человек, который стирает шторку из ванной комнаты. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Шторки-занавески в ванной созданы для того, чтобы добавить уют и комфорт, а также защитить другие элементы от разбрызгивания воды. Однако, со временем эти шторки становятся желтыми, но есть прекрасный народный способ, который поможет вернуть занавескам привлекательный внешний вид.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Когда люди моются в ванной без шторок, они разбрызгивают воду вокруг себя, что со временем может привести к возникновению грибка. Но те, у кого есть занавески в ванной, знают, что со временем они приобретают желтый оттенок и загрязняются, а это сразу портит их вид.

Шторка в ванной
Шторка-занавеска в ванной комнате. Фото: Freepik

Если вы столкнулись с этой проблемой, не спешите сразу выбрасывать эти шторки на помойку. Существует один простой, но эффективный метод, который поможет вам отмыть шторки-занавески от желтизны и сделать их снова привлекательными снаружи.

Как отмыть занавески от желтого оттенка

Хозяйки с опытом поделились экономным методом, который поможет очистить шторки в ванной от грязи и желтых пятен. Для этого необходимо приготовить одно народное средство, которое считается настоящим "помощником" в борьбе с загрязнениями.

Для приготовления смеси вам нужно взять такие подручные и экономичные ингредиенты, как:

  • Вода
  • Перекись водорода 3%

Смешайте эти компоненты в равных пропорциях, снимите шторку над ванной и замочите ее в этом растворе. Затем оставьте в таком состоянии на 30 минут, постирайте шторку и ополосните. Остается только повесить эту шторку сохнуть и наслаждаться результатом.

Мытье
Процесс стирки шторки в ванной. Фото: Pinterest

Этот способ поможет вам мгновенно избавиться от нежелательной грязи и желтого оттенка на занавесках.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро убрать желтые пятна на белом подоконнике.

Раньше мы рассказывали о том, как эффективно убрать неприятный запах в холодильнике.

Также мы сообщали о том, как отмыть стеклянные крышки от грязи и жира народными методами.

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