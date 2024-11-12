Як відмити скляні кришки від бруду і жиру — народні методи

Людина, яка миє скляну кришку. Фото: скриншот з YouTube

Простий, але дуже ефективний народний метод, який допоможе вам відмити скляні кришки каструль або пателень від бруду і жиру. Просто візьміть ці підручні засоби і зробіть декілька кроків, щоб повернути своїм кришкам природнього вигляду.

Новини.LIVE ділиться ефективними порадами для господинь.

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Крок 1 — відкрутіть ручки

Спочатку візьміть викрутку і відкрутіть нею ручки від кришок, щоб вам зручніше було їх мити. Ручки помийте потім звичайним засобом для чищення і губкою, а потім покладіть їх окремо одна від одної, щоб не забути, яка ручка від якої кришки.

Відкручування ручок від кришок. Фото: скриншот з YouTube

Крок 2 — приготуйте спеціальний розчин для миття

Візьміть звичайний тазик, налийте в нього воду і поставте на плиту, додавши соду відповідно до об’єму рідини. Якщо її мало, додайте дві-три ложки соди, а якщо об’єм води становить десь чотири літри, то соди знадобиться, скоріш за все, вдвічі більше.

Потім візьміть одну столову ложку мила, натріть її на крупній тертці та додайте до одного літра води. Ретельно розмішайте всі інгредієнти доти, доки мило розчиниться у воді. Потім покладіть брудні кришки у тазик і прокип’ятіть їх 30 хвилин на маленькому вогні. Після цього виделкою з ганчіркою підчепіть кришки і перемістіть їх до раковини.

Замочування кришок у раковині. Фото: скриншот з YouTube

Крок 3 — помийте кришки в раковині

Залишається вам лише взяти зубну щітку із зубочисткою, щоб прибрати жир з боків кришок, і очистити скляні кришки, а потім їх просто відмити проточною водою від розчину. Після цього просто прикрутіть ручки і покладіть чисті скляні кришки на місце.

Прикручування ручок до чистих кришок. Фото: скриншот з YouTube

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