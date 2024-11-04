Як прибрати накип з чайнику підручними засобами — лайфхаки

Господиня, яка чистить чайник. Фото: House Digest

Накип у вигляді нальоту жовто-білого відтінку на чайнику псує не тільки сам прилад, а й стан нашого здоров’я. Однак, якщо знати одні прості, але дуже ефективні лайфхаки, можна позбутися цієї проблеми і тим самим захистити свій організм швидко і надовго.

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Ефективні методи очищення чайника від накипу

Очищення оцтом

Оцет підходить лише для металевих, пластикових і скляних чайників, які ставляться на плиту, однак його не можна використовувати для електрочайників.

Щоб приготувати дієвий розчин, візьміть такі інгредієнти, як:

столовий оцет — 100 мілілітрів;

вода — один літр.

Готову суміш налийте у чайник, поставте на плиту на повільний вогонь і доведіть до кипіння. Кип’ятіть доти, доки накип не почне відшаровуватися, залиште в такому стані на декілька хвилин, а потім вилийте розчин і витріть стінки приладу. Перед використанням обов’язково прокип’ятіть воду двічі та злийте її.

Миття електричного чайнику на кухні. Фото: HomePlus Cleaning

Очищення лимонною кислотою

Лимонна кислота дозволяється для пластмасових, металевих та електричних чайників, а також приладів з неіржавної сталі.

Щоб використати цей метод, змішайте між собою такі інгредієнти, як:

лимонна кислота — дві столові ложки;

вода — повний чайник.

Прокип’ятіть готовий розчин і залиште його в такому стані щонайменше на 30 хвилин, доки накип не розмокне. Потім помийте чайник, налийте туди чисту воду і прокип’ятіть.

Очищення содою

Сода підходить для будь-яких чайників, зокрема і для електричних приладів.

Щоб приготувати дієвий розчин, вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

сода — одна столова ложка;

вода — повний чайник.

Закип’ятіть чайник з водою і додайте туди соду, потім перемішайте і залиште в такому стані на 30 хвилин. Помийте чайник і обов’язково прокип’ятіть чисту воду двічі, перш ніж використовувати її.

Очищення електричного чайнику від накипу. Фото: скриншот з YouTube

Очищення розсолом

Розсіл підходить для будь-яких приладів, тому його можна використовувати абсолютно всім.

Щоб прибрати накип або навіть іржу з чайника, залийте його повністю розсолом, прокип’ятіть, охолодіть і злийте. Потім помийте його, залийте туди чисту воду і ще раз прокип’ятіть.

Очищення газованою водою

Газована вода підходить для металевих чайників з нержавійної сталі та електричних приладів.

Придбайте будь-яку газовану воду, випустіть звідти гази, налийте 500 мілілітрів до чайника і прокип’ятіть, потім помийте і протріть прилад.

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