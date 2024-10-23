Як швидко відіпрати кухонні рушники від бруду і жиру — ефективний метод

Як очистити кухонні рушники від жиру і бруду без пральної машинки
Кожна господиня знає, як важко завжди тримати кухонні рушники в чистоті, адже це, мабуть, перша річ, яка одразу забруднюється під час готування. Однак існує один простий лайфхак, за допомогою якого можна швидко та ефективно відіпрати рушники і тим самим зекономити свій час.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Кухонні рушники постійно забруднюються, адже ми або витираємо жирні плями на столі або ж брудні руки. Так чи інакше їх постійно доводиться прати у машинці, витрачаючи багато електрики. Однак звичайна мікрохвильова річ вирішить це питання.
Найпростіший метод відіпрати кухонні рушники
Щоб відіпрати рушники від бруду, спочатку намочіть їх і натріть твердим господарським милом. Потім добре відіжміть їх, щоб не було зайвої води, покладіть до лотку і накрийте кришкою для мікрохвильової печі. Поставте ємність до мікрохвильовки на середню потужність на три-чотири хвилини.
Можете замість кришки використати поліетиленовий пакет, але в ньому обов’язково потрібно зробити отвори для виходу пари. Обережно діставайте місткість або пакет з мікрохвильовки, адже тканина буде дуже гарячою.
Після цього помістіть рушники в холодну воду і відмийте рештки мила і бруду. Наприкінці просто повісьте випрані кухонні рушники на балконі, батареї або гарячому обігрівачі, щоб вони висохли. Вуаля! Тепер ваші рушники чисті.
Чим корисний такий метод прання кухонних рушників
Прання рушників у мікрохвильовій печі не потребує багато часу і вважається більш делікатним, ніж у пральній машинці. У процесі мікрохвилі діють на бруд таким чином, що він руйнується і зникає з волокон тканин.
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