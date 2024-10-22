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Як за п'ять хвилин почистити волоські горіхи — лайфхак, про який ніхто не знав

22 жовтня 2024 22:54
Христина Кучугурна - Редактор
Як почистити волоські горіхи швидко і без проблем — відео
Волоський горіх в почищеному вигляді. Фото: скриншот з YouTube
Христина Кучугурна - Редактор

Зібрати волоські горіхи — справа нелегка, а почистити їх взагалі дуже непросто, однак, якщо знати одну хитрість, то зробити це можна за п’ять хвилин. Українська блогерка Катерина Онча розповіла, як можна швидко почистити волоські горіхи.

Майстер-клас зі швидкого очищення горіхів Катерина Онча показала на своєму каналі в YouTube.

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Процес очищення волоських горіхів — це задача "із зірочкою", адже робити це доволі довго і непросто. Однак, українська блогерка поділилася власним досвідом, розповівши про те, як можна спростити цю задачу. Виявляється, треба трохи поварити на вогні волоські горіхи після збору, а як саме це робити, читайте нижче. 

Грецкие орехи
Непочищені волоські горіхи в мисці. Фото: скриншот з YouTube

Як можна швидко і без проблем почистити волоські горіхи 

Блогерка наголошує, що перш, ніж чистити волоські горіхи, їх потрібно помити і очистити від бруду. Потім візьміть каструлю, залийте її повністю водою і доведіть на вогні до кипіння. Додайте туди волоські горіхи і кип’ятіть впродовж п’яти хвилин, час від часу помішуючи їх.

Орехи в миске
Варіння волоських горіхів на вогні. Фото: скриншот з YouTube

Так горіхи зможуть прогрітися з обох боків рівномірно, тому їх легше буде чистити. Просто вдарте по середині горіха спеціальним інструментом так, щоб отримати дві половинки. Блогерка не радить прикладати багато зусиль, адже після варіння горіхи можна буде легко розкривати.

Орехи
Процес очищення волоського горіха інструментом. Фото: скриншот з YouTube

До того ж, блогерка не рекомендує викидати горіхову шкаралупу на смітник, адже нею ще можна скористатися. За словами Катерини Ончі, цією шкаралупою можна буде розпалити багаття, а її перегородки підійдуть для приготування коньяку в домашніх умовах, адже вони покращать аромат цього напою.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна легко відмити руки після чищення волоських горіхів. 

Раніше ми розповідали про те, що варто зробити з волоським горіхом до настання зимового сезону. 

Також ми повідомляли про те, чим шкаралупа волоського горіха корисна для рослин на городі.

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