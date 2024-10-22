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Как за пять минут почистить грецкие орехи — лайфхак, о котором никто не знал

22 октября 2024 22:54
Кристина Кучугурная - Редактор
Как почистить грецкие орехи быстро и без проблем — совет блогера
Грецкий орех в очищенном виде. Фото: скриншот с YouTube
Кристина Кучугурная - Редактор

Собрать грецкие орехи — дело нелегкое, а почистить их вообще очень непросто, однако, если знать одну хитрость, то сделать это можно за пять минут. Украинский блогер Екатерина Онча рассказала, как можно быстро почистить грецкие орехи.

Мастер-класс по быстрой очистке орехов Екатерина Онча показала на своем канале в YouTube.

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Процесс очищения грецких орехов — это задача "со звездочкой", ведь делать это довольно долго и непросто. Однако, украинский блогер поделилась собственным опытом, рассказав о том, как можно упростить эту задачу. Оказывается, нужно немного поварить на огне грецкие орехи после сбора, а как именно это делать, читайте ниже.

Грецкие орехи
Неочищенные грецкие орехи в миске. Фото: скриншот с YouTube

Как можно быстро и без проблем почистить грецкие орехи

Блогер отмечает, что прежде, чем чистить грецкие орехи, их нужно помыть и очистить от грязи. Затем возьмите кастрюлю, залейте ее полностью водой и доведите до кипения на огне. Добавьте туда грецкие орехи и кипятите в течение пяти минут, время от времени помешивая их.

Орехи в миске
Варение грецких орехов на огне. Фото: скриншот с YouTube

Так орехи смогут прогреться по бокам равномерно, поэтому их легче будет чистить. Просто ударьте по средине ореха специальным инструментом так, чтобы получить две половинки. Блогер не советует прикладывать много усилий, ведь после варения орехи можно будет легко раскрывать.

Орехи
Процесс очистки грецкого ореха инструментом. Фото: скриншот с YouTube

К тому же, блогер не рекомендует выбрасывать ореховую скорлупу на мусор, ведь ею еще можно воспользоваться. По словам Екатерины Ончи, этой скорлупой можно будет разжечь костер, а ее перегородки подойдут для приготовления коньяка в домашних условиях, ведь они улучшат аромат этого напитка.

Напомним, мы писали о том, как можно легко отмыть руки после чистки грецких орехов.

Ранее мы рассказывали о том, что следует сделать с грецким орехом до наступления зимнего сезона.

Также мы сообщали о том, чем скорлупа грецкого ореха полезна для растений на огороде.

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