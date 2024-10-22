Как почистить грецкие орехи быстро и без проблем — совет блогера

Как за пять минут почистить грецкие орехи — лайфхак, о котором никто не знал
Собрать грецкие орехи — дело нелегкое, а почистить их вообще очень непросто, однако, если знать одну хитрость, то сделать это можно за пять минут. Украинский блогер Екатерина Онча рассказала, как можно быстро почистить грецкие орехи.
Мастер-класс по быстрой очистке орехов Екатерина Онча показала на своем канале в YouTube.
Процесс очищения грецких орехов — это задача "со звездочкой", ведь делать это довольно долго и непросто. Однако, украинский блогер поделилась собственным опытом, рассказав о том, как можно упростить эту задачу. Оказывается, нужно немного поварить на огне грецкие орехи после сбора, а как именно это делать, читайте ниже.
Как можно быстро и без проблем почистить грецкие орехи
Блогер отмечает, что прежде, чем чистить грецкие орехи, их нужно помыть и очистить от грязи. Затем возьмите кастрюлю, залейте ее полностью водой и доведите до кипения на огне. Добавьте туда грецкие орехи и кипятите в течение пяти минут, время от времени помешивая их.
Так орехи смогут прогреться по бокам равномерно, поэтому их легче будет чистить. Просто ударьте по средине ореха специальным инструментом так, чтобы получить две половинки. Блогер не советует прикладывать много усилий, ведь после варения орехи можно будет легко раскрывать.
К тому же, блогер не рекомендует выбрасывать ореховую скорлупу на мусор, ведь ею еще можно воспользоваться. По словам Екатерины Ончи, этой скорлупой можно будет разжечь костер, а ее перегородки подойдут для приготовления коньяка в домашних условиях, ведь они улучшат аромат этого напитка.
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