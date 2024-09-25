Як відмити руки від волоського горіха — простий та дієвий лайфхак від садівників

Чоловік чистить волоський горіх. Фото: freepik.com

Волоські горіхи — це надзвичайно смачний і корисний продукт, але його обробка часто залишає на руках неприємні коричневі плями, які досить складно відмити. На щастя, досвідчені садівники вже давно знайшли розв'язання цієї проблеми.

Як швидко та просто повернути рукам чистоту після чищення волоського горіха, дізнавайтесь далі у нашому матеріалі.

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Один з найефективніших способів, який показав високу ефективність — ванночка з морською сіллю та сода.

Так, необхідно розпарити руки у гарячій воді з сіллю, поки вони не покриються зморшками на кінчиках пальців. Після невеликою кількістю солі та соди необхідно потерти забруднені ділянки на руках. Терти слід поки плями не почнуть бліднути.

Після такої процедури обов'язково слід нанести на шкіру крем, що зволожує, оскільки сіль може сильно її висушити.

Волоський горіх у руках. Фото: shutterstock.com

До речі, якщо плями на руках від волоського горіха свіжі, то точно допоможе перекис водню, навіть не доведеться сильно терти. Проте, діяти треба допоки шкіра не стала коричневою.

Ще один спосіб, який допоможе, коли на руках вже з'явилися коричневі плями — нашатир. Необхідно змочити ватку та протирати плями від волоського горіха. Але робити це слід на свіжому повітрі, чи хоча б біля відкритих вікон, щоб не отримати головний біль.

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