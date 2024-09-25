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Руки всегда будут чистые — как легко избавиться от грязи от грецкого ореха

25 сентября 2024 04:17
Александра Ткачук - Редактор
Как отмыть руки от грецкого ореха — простой и действенный лайфхак от садоводов
Человек чистит грецкий орех. Фото: freepik.com
Александра Ткачук - Редактор

Грецкие орехи — это очень вкусный и полезный продукт, но его обработка часто оставляет на руках неприятные коричневые пятна, которые довольно сложно отмыть. К счастью, опытные садоводы уже давно нашли решение этой проблемы.

Как быстро и просто вернуть рукам чистоту после чистки грецкого ореха, узнайте далее в нашем материале.

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Чем можно отмыть руки от грецких орехов

Один из самых эффективных способов, который показал высокую эффективность — ванночка с морской солью и сода.

Так, необходимо распарить руки в горячей воде с солью, пока они не покроются морщинами на кончиках пальцев. После небольшим количеством соли и соды необходимо потереть загрязненные участки на руках. Тереть следует пока пятна не станут бледнеть.

После такой процедуры обязательно следует нанести на кожу увлажняющий крем, поскольку соль может сильно ее высушить.

 

Простой лайфхак, который поможет отмыть руки от грецкого ореха – в чем секрет
Грецкий орех в руках. Фото: shutterstock.com

Кстати, если пятна на руках от грецкого ореха свежие, то точно поможет перекись водорода, даже не придется сильно тереть. Однако действовать нужно пока кожа не стала коричневой.

Еще один способ, который поможет, когда на руках уже появились коричневые пятна — нашатырь. Необходимо смочить ватку и протирать пятна от грецкого ореха. Но делать это следует на свежем воздухе или хотя бы у открытых окон, чтобы не получить головную боль.

Ранее мы писали, что следует сделать с грецким орехом до наступления зимы.

Напомним, мы рассказывали, как быстро почистить сковороду от нагара.

лайфхаки советы грецкие орехи загрязнение руки

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