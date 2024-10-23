Как быстро отстирать кухонные полотенца от грязи и жира — эффективный метод

Молодая хозяйка, которая смотрит на кухонное полотенце. Фото: Pinterest

Каждая хозяйка знает, как тяжело всегда держать кухонные полотенца в чистоте, ведь это, пожалуй, первая вещь, которая сразу загрязняется во время приготовления. Однако, существует один простой лайфхак, с помощью которого можно быстро и эффективно отстирать полотенца и, тем самым, сэкономить свое время.

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Кухонные полотенца постоянно загрязняются, ведь мы или вытираем жирные пятна на столе или грязные руки. Так или иначе их постоянно приходится стирать в машинке, тратя много электричества. Однако, обычная микроволновка решит этот вопрос.

Несколько кухонных полотенец на столе. Фото: Story

Самый простой метод отстирать кухонные полотенца

Чтобы отстирать полотенца от грязи, сначала намочите их и натрите твердым хозяйственным мылом. Затем хорошо отожмите их, чтобы не было лишней воды, положите в лоток и накройте крышкой для микроволновки. Поставьте емкость в микроволновку на среднюю мощность на три-четыре минуты.

Можете вместо крышки использовать полиэтиленовый пакет, но в нем обязательно нужно сделать отверстия для выхода пара. Осторожно доставайте емкость или пакет из микроволновки, ведь ткань будет очень горячей.

После этого поместите полотенца в холодную воду и отмойте остатки мыла и грязи. В конце просто повесьте выстиранные кухонные полотенца на балконе, батарее или горячем обогревателе, чтобы они высохли. Вуаля! Теперь ваши полотенца чистые.

Процесс стирки кухонного полотенца в микроволновке. Фото: скриншот с YouTube

Чем полезен такой метод стирки кухонных полотенец

Стирка полотенец в микроволновке не требует много времени и считается более деликатной, чем в стиральной машинке. В процессе микроволны действуют на грязь таким образом, что она разрушается и исчезает с волокон тканей.

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