Как быстро отстирать кухонные полотенца от грязи и жира — эффективный метод

Как очистить кухонные полотенца от жира и грязи без стиральной машинки
Каждая хозяйка знает, как тяжело всегда держать кухонные полотенца в чистоте, ведь это, пожалуй, первая вещь, которая сразу загрязняется во время приготовления. Однако, существует один простой лайфхак, с помощью которого можно быстро и эффективно отстирать полотенца и, тем самым, сэкономить свое время.
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Кухонные полотенца постоянно загрязняются, ведь мы или вытираем жирные пятна на столе или грязные руки. Так или иначе их постоянно приходится стирать в машинке, тратя много электричества. Однако, обычная микроволновка решит этот вопрос.
Самый простой метод отстирать кухонные полотенца
Чтобы отстирать полотенца от грязи, сначала намочите их и натрите твердым хозяйственным мылом. Затем хорошо отожмите их, чтобы не было лишней воды, положите в лоток и накройте крышкой для микроволновки. Поставьте емкость в микроволновку на среднюю мощность на три-четыре минуты.
Можете вместо крышки использовать полиэтиленовый пакет, но в нем обязательно нужно сделать отверстия для выхода пара. Осторожно доставайте емкость или пакет из микроволновки, ведь ткань будет очень горячей.
После этого поместите полотенца в холодную воду и отмойте остатки мыла и грязи. В конце просто повесьте выстиранные кухонные полотенца на балконе, батарее или горячем обогревателе, чтобы они высохли. Вуаля! Теперь ваши полотенца чистые.
Чем полезен такой метод стирки кухонных полотенец
Стирка полотенец в микроволновке не требует много времени и считается более деликатной, чем в стиральной машинке. В процессе микроволны действуют на грязь таким образом, что она разрушается и исчезает с волокон тканей.
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