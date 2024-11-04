Как убрать накипь с чайника подручными средствами — лайфхаки

Хозяйка, которая чистит чайник. Фото: House Digest

Накипь в виде налета желто-белого оттенка на чайнике портит не только сам прибор, но и состояние нашего здоровья. Однако, если знать одни простые, но очень эффективные лайфхаки, можно избавиться от этой проблемы и тем самым защитить свой организм быстро и надолго.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Эффективные методы очистки чайника от накипи

Очистка уксусом

Уксус подходит только для металлических, пластиковых и стеклянных чайников, которые ставятся на плиту, однако его нельзя использовать для электрочайников.

Чтобы приготовить действенный раствор, возьмите такие ингредиенты, как:

столовый уксус — 100 миллилитров;

вода — один литр.

Готовую смесь налейте в чайник, поставьте на плиту на медленный огонь и доведите до кипения. Кипятите до тех пор, пока накипь не начнет отслаиваться, оставьте в таком состоянии на несколько минут, а затем вылейте раствор и вытрите стенки прибора. Перед использованием обязательно прокипятите воду дважды и слейте ее.

Мытье электрического чайника на кухне. Фото: HomePlus Cleaning

Очистка лимонной кислотой

Лимонная кислота разрешается для пластмассовых, металлических и электрических чайников, а также приборов из нержавеющей стали.

Чтобы использовать этот метод, смешайте между собой такие ингредиенты, как:

лимонная кислота — две столовые ложки;

вода — полный чайник.

Прокипятите готовый раствор и оставьте его в таком состоянии по меньшей мере на 30 минут, пока накипь не размокнет. Затем помойте чайник, налейте туда чистую воду и прокипятите.

Очистка содой

Сода подходит для любых чайников, в том числе и для электрических приборов.

Чтобы приготовить действенный раствор, вам нужно взять такие ингредиенты, как:

сода — одна столовая ложка;

вода — полный чайник.

Вскипятите чайник с водой и добавьте туда соду, затем перемешайте и оставьте в таком состоянии на 30 минут. Помойте чайник и обязательно прокипятите чистую воду дважды прежде, чем использовать ее.

Очистка электрического чайника от накипи. Фото: скриншот с YouTube

Очистка рассолом

Рассол подходит для любых устройств, поэтому его можно использовать абсолютно всем.

Чтобы убрать накипь или даже ржавчину с чайника, залейте его полностью рассолом, прокипятите, охладите и слейте. Затем промойте его, залейте туда чистую воду и еще раз прокипятите.

Очистка газированной водой

Газированная вода подходит для металлических чайников из нержавеющей стали и электрических приборов.

Приобретите любую газированную воду, выпустите оттуда газы, налейте 500 миллилитров в чайник и прокипятите, затем помойте и протрите прибор.

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