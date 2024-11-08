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Як прибрати бруд і запах з дерев'яних ложок — корисні лайфхаки

8 листопада 2024 13:40
Христина Кучугурна - Редактор
Як відмити дерев'яні ложки від бруду і запаху народними методами
Господиня, яка миє дерев'яну ложку в раковині. Фото: Better Homes & Gardens
Христина Кучугурна - Редактор

Вдома чи не у кожної справжньої господині, ймовірно, знайдеться принаймні хоч одна дерев’яна ложка або лопатка, але дуже часто вони брудняться. Щоб повернути цим кухонним приладам їхній свіжий вигляд, дізнайтеся про лайфхак, який допоможе з легкістю їх очистити.

Про це розповідає Martha Stewart.

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Догляд дерев’яної ложки — як це правильно робити

Кожна справжня господиня знає, що дерев’яні ложки потребують особливого догляду, який, до речі, вважається дуже простим. По-перше, запам’ятайте, що ці прилади в жодному випадку не можна замочувати у воді, а по-друге, їх варто інколи змащувати олією, щоб зменшити шкідливий вплив води на поверхню ложок.

Річ у тому, що дерев’яні ложки можуть стати кривими і потріскатися, тому варто дотримуватися цих двох правил. Однак, у випадку з цими кухонними приладами важливий не лише догляд, а й їхнє регулярне очищення від бруду і жиру.

Деревянные приборы
Дерев'яні ложки і лопатки на кухні. Фото: Pixabay

Очищення дерев’яної ложки від бруду — як це робити

Запам’ятайте, що силіконові лопатки з дерев’яними ручками і посуд з дерева категорично не можна поміщати в посудомийну машину, тому краще їх чистити власноруч. Щоб це зробити, варто використати м’який засіб для миття посуду і гарячу воду.

Також можна скористатися лимоном і харчовою содою, які ефективно прибирають будь-які небажані аромати. Або ви можете просто натерти ложки розрізаною половиною лимона, а зверху це ж саме зробити пастою з харчовою содою і водою.

Перш, ніж класти прилади до шухляди, змийте засіб мильною і проточною водою і залиште їх сохнути. І вуаля, ваш дерев’яний посуд, як новий!

Мытье деревянной ложки
Процес миття дерев'яного приладу. Фото: Mashed

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