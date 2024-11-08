Як відмити дерев'яні ложки від бруду і запаху народними методами

Як прибрати бруд і запах з дерев'яних ложок — корисні лайфхаки
Вдома чи не у кожної справжньої господині, ймовірно, знайдеться принаймні хоч одна дерев’яна ложка або лопатка, але дуже часто вони брудняться. Щоб повернути цим кухонним приладам їхній свіжий вигляд, дізнайтеся про лайфхак, який допоможе з легкістю їх очистити.
Про це розповідає Martha Stewart.
Догляд дерев’яної ложки — як це правильно робити
Кожна справжня господиня знає, що дерев’яні ложки потребують особливого догляду, який, до речі, вважається дуже простим. По-перше, запам’ятайте, що ці прилади в жодному випадку не можна замочувати у воді, а по-друге, їх варто інколи змащувати олією, щоб зменшити шкідливий вплив води на поверхню ложок.
Річ у тому, що дерев’яні ложки можуть стати кривими і потріскатися, тому варто дотримуватися цих двох правил. Однак, у випадку з цими кухонними приладами важливий не лише догляд, а й їхнє регулярне очищення від бруду і жиру.
Очищення дерев’яної ложки від бруду — як це робити
Запам’ятайте, що силіконові лопатки з дерев’яними ручками і посуд з дерева категорично не можна поміщати в посудомийну машину, тому краще їх чистити власноруч. Щоб це зробити, варто використати м’який засіб для миття посуду і гарячу воду.
Також можна скористатися лимоном і харчовою содою, які ефективно прибирають будь-які небажані аромати. Або ви можете просто натерти ложки розрізаною половиною лимона, а зверху це ж саме зробити пастою з харчовою содою і водою.
Перш, ніж класти прилади до шухляди, змийте засіб мильною і проточною водою і залиште їх сохнути. І вуаля, ваш дерев’яний посуд, як новий!
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