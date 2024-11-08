Как отмыть деревянные ложки от грязи и запаха народными методами

Как убрать грязь и запах с деревянных ложек — полезные лайфхаки
Дома почти у каждой настоящей хозяйки, вероятно, найдется, по крайней мере, хоть одна деревянная ложка или лопатка, но очень часто они пачкаются. Чтобы вернуть этим кухонным приборам их свежий вид, узнайте о лайфхаке, который поможет с легкостью их очистить.
Об этом рассказывает Martha Stewart.
Уход за деревянной ложкой — как это правильно делать
Каждая настоящая хозяйка знает, что деревянные ложки нуждаются в особом уходе, который, кстати, считается очень простым. Во-первых, запомните, что эти приборы ни в коем случае нельзя замачивать в воде, а во-вторых, их следует иногда смазывать растительным маслом, чтобы уменьшить вредное воздействие воды на поверхность ложек.
Дело в том, что деревянные ложки могут стать кривыми и потрескаться, поэтому следует придерживаться этих двух правил. Однако, в случае с этими кухонными приборами важен не только уход, но и их регулярное очищение от грязи и жира.
Очистка деревянной ложки от грязи — как это делать
Запомните, что силиконовые лопатки с деревянными ручками и посуду из дерева категорически нельзя помещать в посудомоечную машину, поэтому лучше чистить их собственноручно. Чтобы это сделать, следует использовать мягкое средство для мытья посуды и горячую воду.
Также можно воспользоваться лимоном и пищевой содой, которые эффективно убирают любые нежелательные ароматы. Или вы можете просто натереть ложки разрезанной половиной лимона, а сверху это же сделать пастой с пищевой содой и водой.
Прежде, чем класть приборы в ящик, смойте средство мыльной и проточной водой и оставьте их сохнуть. И вуаля, ваша деревянная посуда, как новая!
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