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Как убрать грязь и запах с деревянных ложек — полезные лайфхаки

8 ноября 2024 13:40
Кристина Кучугурная - Редактор
Как отмыть деревянные ложки от грязи и запаха народными методами
Хозяйка, моющая деревянную ложку в раковине. Фото: Better Homes &amp; Gardens
Кристина Кучугурная - Редактор

Дома почти у каждой настоящей хозяйки, вероятно, найдется, по крайней мере, хоть одна деревянная ложка или лопатка, но очень часто они пачкаются. Чтобы вернуть этим кухонным приборам их свежий вид, узнайте о лайфхаке, который поможет с легкостью их очистить.

Об этом рассказывает Martha Stewart.

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Каждая настоящая хозяйка знает, что деревянные ложки нуждаются в особом уходе, который, кстати, считается очень простым. Во-первых, запомните, что эти приборы ни в коем случае нельзя замачивать в воде, а во-вторых, их следует иногда смазывать растительным маслом, чтобы уменьшить вредное воздействие воды на поверхность ложек.

Дело в том, что деревянные ложки могут стать кривыми и потрескаться, поэтому следует придерживаться этих двух правил. Однако, в случае с этими кухонными приборами важен не только уход, но и их регулярное очищение от грязи и жира.

Деревянные приборы
Деревянные ложки и лопатки на кухне. Фото: Pixabay

Очистка деревянной ложки от грязи — как это делать

Запомните, что силиконовые лопатки с деревянными ручками и посуду из дерева категорически нельзя помещать в посудомоечную машину, поэтому лучше чистить их собственноручно. Чтобы это сделать, следует использовать мягкое средство для мытья посуды и горячую воду.

Также можно воспользоваться лимоном и пищевой содой, которые эффективно убирают любые нежелательные ароматы. Или вы можете просто натереть ложки разрезанной половиной лимона, а сверху это же сделать пастой с пищевой содой и водой.

Прежде, чем класть приборы в ящик, смойте средство мыльной и проточной водой и оставьте их сохнуть. И вуаля, ваша деревянная посуда, как новая!

Мытье деревянной ложки
Процесс мытья деревянного прибора. Фото: Mashed

Напомним, мы писали о том, как быстро и эффективно избавиться от накипи в чайнике.

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Также мы сообщали о том, как быстро убрать невыносимый запах рыбы дома.

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