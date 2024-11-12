Как отмыть стеклянные крышки от грязи и жира — народные методы

Человек, моющий стеклянную крышку. Фото: скриншот с YouTube

Простой, но очень эффективный народный метод, который поможет вам отмыть стеклянные крышки кастрюль или сковородок от грязи и жира. Просто возьмите эти подручные средства и сделайте несколько шагов, чтобы вернуть своим крышкам естественный вид.

Новини.LIVE делится эффективными советами для хозяек.

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Шаг 1 — открутите ручки

Сначала возьмите отвертку и открутите ею ручки от крышек, чтобы вам удобнее было их мыть. Ручки помойте потом обычным чистящим средством и губкой, а затем положите их отдельно друг от друга, чтобы не забыть, какая ручка от какой крышки.

Откручивание ручек от крышек. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 2 — приготовьте специальный раствор для мытья

Возьмите обычный тазик, налейте в него воду и поставьте на плиту, добавив соду в соответствии с объемом жидкости. Если ее мало, добавьте две-три ложки соды, а если объем воды составляет четыре литра, то соды понадобится, скорее всего, вдвое больше.

Затем возьмите столовую ложку мыла, натрите ее на крупной терке и добавьте к одному литру воды. Тщательно размешайте все ингредиенты до тех пор, пока мыло не растворится в воде. Затем положите грязные крышки в тазик и прокипятите их 30 минут на маленьком огне. После этого вилкой с тряпкой подцепите крышки и переместите их в раковину.

Замачивание крышек в раковине. Фото: скриншот с YouTube

Шаг 3 — помойте крышки в раковине

Остается вам взять зубную щетку с зубочисткой, чтобы убрать жир по бокам крышек, и очистить стеклянные крышки, а затем их просто отмыть проточной водой от раствора. После этого просто прикрутите ручки и положите чистые стеклянные крышки на место.

Прикручивание ручек к чистым крышкам. Фото: скриншот с YouTube

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