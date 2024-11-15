Як прибрати жовті плями з підвіконня — дієві лайфхаки

Людина, яка миє підвіконня вдома. Фото: Pinterest

Як би ви не намагалися тримати свої підвіконня в чистому вигляді, з часом на них з’являються жовті плями, які не так вже і легко прибрати. Однак, експерти поділилися лайфхаками, які допоможуть вам з легкістю позбутися цих слідів і повернути підвіконню білий колір.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Засіб для миття посуду

Звичайний засіб для миття посуду ідеально прибирає будь-які жовті плями на підвіконні. Щоб повернути їм білизни, нанесіть звичайний засіб для миття посуду на підвіконня, ретельно протріть мокрою губкою так, щоб з’явилася піна, і залиште в такому стані на десять хвилин. Потім просто протріть підвіконня чистою губкою, а за потреби повторіть цю процедуру двічі або тричі.

Процес миття підвіконня губкою. Фото: Freepik

Перекис водню

Звичайний аптечний засіб також з легкістю бореться з небажаними плямами. Щоб досягти гарних результатів, нанесіть перекис водню на губку і протріть нею своє підвіконня, потім залиште в такому стані на десять хвилин і витріть чистою ганчіркою. Потім обов’язково відкрийте вікно на провітрювання.

Харчова сода

З жовтими плямами також чудово бореться і звичайна харчова сода, яку можна використовувати двома методами. Можна розсипати її по підвіконню, протерти губкою в оцті, залишити на 30 хвилин і промити чистою ганчіркою або ж змішати навпіл соду з пральним порошком, протерти вологою ганчіркою і нанести на підвіконня суміш, залишивши на дві години і протертивши щіткою.

Процес очищення підвіконня щіткою. Фото: Pinterest

Меламінова губка

Це дуже корисна річ, яка здатна прибрати будь-який бруд у квартирі, зокрема, і жовті плями на підвіконні. Просто намочіть цю губку у воді та протріть нею підвіконня до блиску.

Хімічні засоби

Якщо ви не проти скористатися хімією, досвідчені господині рекомендують відмити підвіконня чимось з цих засобів:

Доместос

Засіб для ванни "Силіт"

Очищувач для ПВХ

Засіб для очищення екрану комп'ютера

Порошок "Комет"

Але обов’язково одягніть захисні рукавиці, перш ніж користуватися хімічними засобами, і прочитайте інструкцію.

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