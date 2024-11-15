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Как отмыть подоконники от желтых пятен — полезные лайфхаки

15 ноября 2024 05:03
Кристина Кучугурная - Редактор
Как убрать желтые пятна с подоконника — действенные лайфхаки
Человек, моющий подоконник дома. Фото: Pinterest
Кристина Кучугурная - Редактор

Как бы вы ни старались держать свои подоконники в чистом виде, со временем на них появляются желтые пятна, которые не так уж и легко убрать. Однако, эксперты поделились лайфхаками, которые помогут вам с легкостью избавиться от этих следов и вернуть подоконнику белый цвет.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Средство для мытья посуды

Обычное средство для мытья посуды идеально убирает любые желтые пятна на подоконнике. Чтобы вернуть им белизну, нанесите обычное средство для мытья посуды на подоконник, тщательно протрите мокрой губкой так, чтобы появилась пена, и оставьте в таком состоянии на десять минут. Затем просто протрите подоконник чистой губкой, а при необходимости повторите эту процедуру два или три раза.

Мытье подоконника
Процесс мытья подоконника губкой. Фото: Freepik

Перекись водорода

Обычное аптечное средство также легко борется с нежелательными пятнами. Чтобы добиться хороших результатов, нанесите перекись водорода на губку и протрите ею свой подоконник, затем оставьте в таком состоянии на десять минут и протрите чистой тряпкой. Потом обязательно откройте окно для проветривания.

Пищевая сода

С желтыми пятнами также отлично борется и обычная пищевая сода, которую можно использовать двумя методами. Можно рассыпать ее по подоконнику, протереть губкой в уксусе, оставить на 30 минут и промыть чистой тряпкой или смешать пополам соду со стиральным порошком, протереть влажной тряпкой и нанести на подоконник смесь, оставив на два часа и протерев щеткой.

Чистка подоконника
Процесс очистки подоконника щеткой. Фото: Pinterest

Меламиновая губка

Это очень полезная вещь, которая способна убрать любую грязь в квартире, в частности, и желтые пятна на подоконнике. Просто намочите эту губку в воде и протрите ею подоконник до блеска.

Химические средства

Если вы не против воспользоваться химией, опытные хозяйки рекомендуют отмыть подоконник чем-нибудь из этих средств:

  • Доместос
  • Средство для ванны "Силит"
  • Очиститель для ПВХ
  • Средство для очистки экрана компьютера
  • Порошок "Комет"

Но обязательно наденьте защитные перчатки, прежде чем пользоваться химическими средствами, и прочтите инструкцию.

Напомним, мы писали о том, как можно отмыть грязные и жирные пятна на стеклянных крышках.

Раньше мы рассказывали о том, как очистить деревянные ложки от грязи и неприятного аромата.

Также мы сообщали о том, как можно очистить подоконники от следов кругов с цветочных горшков.

советы народные методы действенные лайфхаки эффективные способы подоконники

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