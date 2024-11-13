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Як прибрати наліт на чашці за лічені хвилини — народні методи

13 листопада 2024 15:20
Христина Кучугурна - Редактор
Як відмити чашки від нальоту — ефективні народні методи
Людина, яка миє чашку в раковині. Фото: Freepik
Христина Кучугурна - Редактор

Якщо ви часто готуєте собі чай і не одразу миєте чашки, на них може залишатися темний наліт, який не так вже і просто прибрати. Однак, експерти поділилися ефективними народними методами, які допоможуть швидко відмити посуд від залишків чаю.

Новини.LIVE ділиться корисними порадами.

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Як прибрати наліт на чашці за допомогою народних методів

Лимонна кислота

Мало хто знає, але лимонний сік або кислота вміє справлятися із залишками на чашках. Просто додайте в чашку дві чайні ложки лимонної кислоти або вичавіть сік з половини лимона, розітріть це по стінках і залиште в такому вигляді на п’ять хвилин. Наприкінці просто помийте чашку гарячою водою і приберіть залишки нальоту звичайною губкою.

Чашка з налетом
Сліди нальоту на чашці. Фото: скриншот з YouTube

Харчова сода

Не секрет, що харчова сода здатна прибирати плями різного характеру, те ж саме стосується і нальоту на чашках. Якщо ви не хочете зіпсувати покриття посуду, додайте до однієї столової ложки соди декілька крапель теплою води і перемішайте, щоб вийшла кашка. Потім розмажте суміш по стінках і приберіть наліт губкою.

Зубна паста

Цей засіб також вважається дуже ефективним у боротьбі з видаленням старих і сухих плям. Щоб прибрати наліт на чашці, нанесіть трохи пасти на губку або будь-яку зубну щітку, якою ви не користуєтеся, і протріть місця, де найбільше нальоту.

Мытье чашки
Очищення чашки від нальоту. Фото: скриншот з YouTube

Звичайна сіль

Наліт на чашці може видалити сіллю крупного помелу, але це пошкодить поверхню чашки. Щоб цього не сталося, приготуйте розчин з теплої води і однієї чайної ложки солі, а потім замочіть у ньому чашку і залиште на дві години.

Побутова хімія 

Чудово прибирає наліт на чашці також крем для чищення посуду — його просто розподіліть по поверхні посуду і залиште в такому стані на пару хвилин. Потім просто сполосніть чашку чистою водою декілька разів.

Нагадаємо, ми писали про те, як можна прибрати брудні плями і неприємний запах з дерев’яних ложок. 

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