Як відмити чашки від нальоту — ефективні народні методи

Як прибрати наліт на чашці за лічені хвилини — народні методи
Якщо ви часто готуєте собі чай і не одразу миєте чашки, на них може залишатися темний наліт, який не так вже і просто прибрати. Однак, експерти поділилися ефективними народними методами, які допоможуть швидко відмити посуд від залишків чаю.
Новини.LIVE ділиться корисними порадами.
Як прибрати наліт на чашці за допомогою народних методів
Лимонна кислота
Мало хто знає, але лимонний сік або кислота вміє справлятися із залишками на чашках. Просто додайте в чашку дві чайні ложки лимонної кислоти або вичавіть сік з половини лимона, розітріть це по стінках і залиште в такому вигляді на п’ять хвилин. Наприкінці просто помийте чашку гарячою водою і приберіть залишки нальоту звичайною губкою.
Харчова сода
Не секрет, що харчова сода здатна прибирати плями різного характеру, те ж саме стосується і нальоту на чашках. Якщо ви не хочете зіпсувати покриття посуду, додайте до однієї столової ложки соди декілька крапель теплою води і перемішайте, щоб вийшла кашка. Потім розмажте суміш по стінках і приберіть наліт губкою.
Зубна паста
Цей засіб також вважається дуже ефективним у боротьбі з видаленням старих і сухих плям. Щоб прибрати наліт на чашці, нанесіть трохи пасти на губку або будь-яку зубну щітку, якою ви не користуєтеся, і протріть місця, де найбільше нальоту.
Звичайна сіль
Наліт на чашці може видалити сіллю крупного помелу, але це пошкодить поверхню чашки. Щоб цього не сталося, приготуйте розчин з теплої води і однієї чайної ложки солі, а потім замочіть у ньому чашку і залиште на дві години.
Побутова хімія
Чудово прибирає наліт на чашці також крем для чищення посуду — його просто розподіліть по поверхні посуду і залиште в такому стані на пару хвилин. Потім просто сполосніть чашку чистою водою декілька разів.
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