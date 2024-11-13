Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Дом arrow Как убрать налет на чашке за считанные минуты — народные методы arrow

Как убрать налет на чашке за считанные минуты — народные методы

13 ноября 2024 15:20
Кристина Кучугурная - Редактор
Как отмыть чашки от налета — эффективные народные методы
Человек, моющий чашку в раковине. Фото: Freepik
Кристина Кучугурная - Редактор

Если вы часто готовите себе чай и не сразу моете чашки, на них может оставаться темный налет, который не так уж и просто убрать. Однако эксперты поделились эффективными народными методами, которые помогут быстро отмыть посуду от остатков чая.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как убрать налет на чашке с помощью народных методов

Лимонная кислота

Немногие знают, но лимонный сок или кислота умеет справляться с остатками на чашках. Просто добавьте в чашку две чайные ложки лимонной кислоты или выжмите сок из половины лимона, разотрите это по стенкам и оставьте в таком виде на пять минут. В конце просто помойте чашку горячей водой и уберите остатки налета обычной губкой.

Чашка с налетом
Следы налета на чашке. Фото: скриншот с YouTube

Пищевая сода

Не секрет, что пищевая сода способна убирать пятна разного характера, то же самое касается и налета на чашках. Если вы не хотите испортить покрытие посуды, добавьте в одну столовую ложку соды несколько капель теплой воды и перемешайте, чтобы получилась кашка. Затем размажьте смесь по стенкам и уберите налет губкой.

Зубная паста

Это средство также считается очень эффективным в борьбе с удалением старых и сухих пятен. Чтобы убрать налет на чашке, нанесите немного пасты на губку или любую зубную щетку, которой вы не пользуетесь, и протрите места, где больше налета.

Мытье чашки
Очистка чашки от налета. Фото: скриншот с YouTube

Обычная соль

Налет на чашке может удалить солью крупного помола, но это повредит поверхность чашки. Чтобы этого не произошло, приготовьте раствор из теплой воды и одной чайной ложки соли, затем замочите в нем чашку и оставьте на два часа.

Бытовая химия

Прекрасно убирает налет на чашке также крем для чистки посуды — его просто распределите по поверхности посуды и оставьте в таком состоянии на пару минут. Затем просто ополосните чашку чистой водой несколько раз.

Напомним, мы писали о том, как можно убрать грязные пятна и неприятный запах с деревянных ложек.

Раньше мы рассказывали о том, как убрать неприятный аромат в холодильнике.

Также мы сообщали о том, как можно быстро избавиться от накипи в чайнике.

действенные лайфхаки эффективные способы народные методы налет на чашке Посуда

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:38 На Львовщине врач требовала деньги с военного за инвалидность

15:25 Мобилизовали исключенного из учета — порядок действий и законы

15:23 Строить укрытие на Одесчине доверили фигуранту коррупционных дел

15:22 Платеж за метраж — кому начислят налог на недвижимость

15:21 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львове завтра

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

15:15 Половина украинцев хотят вернуться из-за границы, — Соболев

15:11 Самый яркий звездопад осени — украинцы увидят метеоры Леониды

15:03 ГПСУ отказали в регистрации ТМ с кораблем РФ — в чем причина

15:02 В Пентагоне отреагировали на мирный план Трампа по Украине

14:59 В центре Одессы горел университет — как тушили пожар

15:38 На Львовщине врач требовала деньги с военного за инвалидность

15:25 Мобилизовали исключенного из учета — порядок действий и законы

15:23 Строить укрытие на Одесчине доверили фигуранту коррупционных дел

15:22 Платеж за метраж — кому начислят налог на недвижимость

15:21 Синоптики предупредили об опасной погоде во Львове завтра

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

15:15 Половина украинцев хотят вернуться из-за границы, — Соболев

15:11 Самый яркий звездопад осени — украинцы увидят метеоры Леониды

15:03 ГПСУ отказали в регистрации ТМ с кораблем РФ — в чем причина

15:02 В Пентагоне отреагировали на мирный план Трампа по Украине

14:59 В центре Одессы горел университет — как тушили пожар

06:40 Цены на медь в ноябре — стоимость цветных металлов в Украине

06:04 Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

12 ноября 2024

14:18 Больше, чем у депутатов — минимальная пенсия для одесситов

06:40 Цены на чермет в ноябре — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине высокие цены на подсолнечник — стоимость зерна в ноябре

Эксклюзив

00:28 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

11 ноября 2024

23:23 Сможет ли Трамп закончить войну — что говорят в Одессе

06:27 Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

05:43 Шинный завод и элитный отель — самые дорогие объявления на OLX

10 ноября 2024

06:09 Газ, уголь или дрова — чем в Украине выгоднее отапливать дом

Text

14:56 Стало известно, сколько военных прошли обучение за границей

Text

13:39 Нардеп объяснил, как бойцы могут переводиться в другие бригады

Text

13:19 Нардеп назвал условия, при которых военные готовы вернуться в ВСУ

Text

13:16 Удар по Харькову новым БпЛА — эфир День.LIVE

Text

11:20 Последствия комбинированной атаки на Киев — данные КГГА

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре - 80x80

Как купить дрова в Украине и сколько они стоят в ноябре

Text

08:00 Встреча Байдена и Трампа и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко предупредил об угрозах при уменьшении помощи США

Text

07:32 За деньги на метро можно выработать 1,15 млн дронов, — Бахматов

12 ноября 2024
Text

22:47 Депутат объяснил, нужно ли строить метро в Киеве

Text

22:09 Бахматов назвал, почему бюджет Киева не отвечает военному времени

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд

06:01 Пенсионеры получат 1 тыс. грн доплаты — кто в списке

4 ноября 2024

06:05Тысяча вам не придет — что не так с Национальным кэшбеком