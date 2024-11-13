Как отмыть чашки от налета — эффективные народные методы

Человек, моющий чашку в раковине. Фото: Freepik

Если вы часто готовите себе чай и не сразу моете чашки, на них может оставаться темный налет, который не так уж и просто убрать. Однако эксперты поделились эффективными народными методами, которые помогут быстро отмыть посуду от остатков чая.

Новини.LIVE делится полезными советами.

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Лимонная кислота

Немногие знают, но лимонный сок или кислота умеет справляться с остатками на чашках. Просто добавьте в чашку две чайные ложки лимонной кислоты или выжмите сок из половины лимона, разотрите это по стенкам и оставьте в таком виде на пять минут. В конце просто помойте чашку горячей водой и уберите остатки налета обычной губкой.

Следы налета на чашке. Фото: скриншот с YouTube

Пищевая сода

Не секрет, что пищевая сода способна убирать пятна разного характера, то же самое касается и налета на чашках. Если вы не хотите испортить покрытие посуды, добавьте в одну столовую ложку соды несколько капель теплой воды и перемешайте, чтобы получилась кашка. Затем размажьте смесь по стенкам и уберите налет губкой.

Зубная паста

Это средство также считается очень эффективным в борьбе с удалением старых и сухих пятен. Чтобы убрать налет на чашке, нанесите немного пасты на губку или любую зубную щетку, которой вы не пользуетесь, и протрите места, где больше налета.

Очистка чашки от налета. Фото: скриншот с YouTube

Обычная соль

Налет на чашке может удалить солью крупного помола, но это повредит поверхность чашки. Чтобы этого не произошло, приготовьте раствор из теплой воды и одной чайной ложки соли, затем замочите в нем чашку и оставьте на два часа.

Бытовая химия

Прекрасно убирает налет на чашке также крем для чистки посуды — его просто распределите по поверхности посуды и оставьте в таком состоянии на пару минут. Затем просто ополосните чашку чистой водой несколько раз.

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