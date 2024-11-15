Як зняти і помити внутрішнє скло духовки — відео і корисні поради

Господиня, яка миє скло духовки. Фото: Pinterest

Всі справжні господині, які люблять готувати, знають, що одне з найбрудніших місць на кухні — це духовка, зокрема, її внутрішнє скло. Дізнайтеся, як можна дістати і помити скло на дверцятах духової печі народними методами, щоб швидко та ефективно позбутися бруду і жиру.

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Щоб дістати внутрішнє скло з духової печі, обережно візьміть руками один край пластмаси на верхній частині дверцят з внутрішнього боку і стягніть його. Якщо не виходить, візьміть ніж і підколупніть пластмасу, а потім просто зніміть її.

Як помити внутрішнє скло духовки

Як очистити скло харчовою содою

Щоб швидко відмити скло від бруду і жиру, приготуйте пасту зі звичайної харчової соди. Для цього вам потрібно взяти такі інгредієнти, як:

Харчова сода — шість столових ложок

Тепла вода — дві столові ложки

Ретельно перемішайте все це доти, доки не вийде густа каша, і нанесіть суміш на скло з обох боків. Залиште в такому вигляді на 15 хвилин і ретельно протріть жорсткою стороною губки. Потім намочіть губку теплою водою, протріть дверцята духовки і витріть насухо чистою ганчіркою.

Процес миття скла в духовці. Фото: Pinterest

Як очистити скло від старих плям і нагару

Якщо ви зрозуміли, що не можете прибрати бруд з духовки, тоді вам потрібно нагріти її до 40-50 градусів, розпорошити на скло миючий засіб або суміш оцту і води і залишити на п’ять хвилин. Після цього ретельно протріть скло губкою, змийте залишки розчину теплою водою і насухо витріть дверцята.

Процес чищення дверцят духовки. Фото: Pinterest

І пам’ятайте, що після кожного використання духовки мийте дверцята зі склом, особливо, якщо на них є жир або залишки їжі.

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