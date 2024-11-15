Как снять и помыть внутреннее стекло духовки — видео и полезные советы

Хозяйка, моющая стекло духовки. Фото: Pinterest

Все настоящие хозяйки, которые любят готовить, знают, что одно из самых грязных мест на кухне — это духовка, в частности, ее внутреннее стекло. Узнайте, как можно достать и помыть стекло на дверце духовой печи народными методами, чтобы быстро и эффективно избавиться от грязи и жира.

Новини.LIVE делится полезными советами.

Читайте также:

Как снять внутреннее стекло духовки, чтобы его помыть

Чтобы достать внутреннее стекло с духовой печи, осторожно возьмите руками один край пластмассы на верхней части дверцы с внутренней стороны и стяните его. Если не получается, возьмите нож и подковырните пластмассу, а затем просто снимите ее.

Как вымыть внутреннее стекло духовки

Как очистить стекло пищевой содой

Чтобы быстро отмыть стекло от грязи и жира, приготовьте пасту из обыкновенной пищевой соды. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:

Пищевая сода — шесть столовых ложек

Теплая вода — две столовые ложки

Тщательно перемешайте все это, пока не получится густая каша, и нанесите смесь на стекло с обеих сторон. Оставьте в таком виде на 15 минут и тщательно протрите жесткой стороной губки. Затем намочите губку теплой водой, протрите дверцу духовки и протрите насухо чистой тряпкой.

Процесс мытья стекла в духовке. Фото: Pinterest

Как очистить стекло от старых пятен и нагара

Если вы поняли, что не можете убрать грязь из духовки, то вам нужно нагреть ее до 40-50 градусов, распылить на стекло моющее средство или смесь уксуса и воды и оставить на пять минут. После этого тщательно протрите стекло губкой, смойте остатки раствора теплой водой и досуха вытрите дверцу.

Процесс чистки дверцы духовки. Фото: Pinterest

И помните, что после каждого использования духовки мойте дверцу со стеклом, особенно если на них есть жир или остатки пищи.

Напомним, мы писали о том, как можно быстро и эффективно убрать налет на чашке.

Раньше мы рассказывали о том, как легко отмыть стеклянные крышки от жира и грязи.

Также мы сообщали о том, как избавиться от аромата и грязи на деревянных ложках.