Как снять и помыть внутреннее стекло духовки — видео и полезные советы

Как снять и отмыть стекло духовки от грязи — проверенный лайфхак
Все настоящие хозяйки, которые любят готовить, знают, что одно из самых грязных мест на кухне — это духовка, в частности, ее внутреннее стекло. Узнайте, как можно достать и помыть стекло на дверце духовой печи народными методами, чтобы быстро и эффективно избавиться от грязи и жира.
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Как снять внутреннее стекло духовки, чтобы его помыть
Чтобы достать внутреннее стекло с духовой печи, осторожно возьмите руками один край пластмассы на верхней части дверцы с внутренней стороны и стяните его. Если не получается, возьмите нож и подковырните пластмассу, а затем просто снимите ее.
Как вымыть внутреннее стекло духовки
Как очистить стекло пищевой содой
Чтобы быстро отмыть стекло от грязи и жира, приготовьте пасту из обыкновенной пищевой соды. Для этого вам нужно взять такие ингредиенты, как:
- Пищевая сода — шесть столовых ложек
- Теплая вода — две столовые ложки
Тщательно перемешайте все это, пока не получится густая каша, и нанесите смесь на стекло с обеих сторон. Оставьте в таком виде на 15 минут и тщательно протрите жесткой стороной губки. Затем намочите губку теплой водой, протрите дверцу духовки и протрите насухо чистой тряпкой.
Как очистить стекло от старых пятен и нагара
Если вы поняли, что не можете убрать грязь из духовки, то вам нужно нагреть ее до 40-50 градусов, распылить на стекло моющее средство или смесь уксуса и воды и оставить на пять минут. После этого тщательно протрите стекло губкой, смойте остатки раствора теплой водой и досуха вытрите дверцу.
И помните, что после каждого использования духовки мойте дверцу со стеклом, особенно если на них есть жир или остатки пищи.
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