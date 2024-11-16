Продаж алкоголю в Україні — до котрої години діють обмеження по містах

Алкогольні напої. Фото: Unsplash

З початком повномасштабної війни в Україні було заборонено купувати та продавати алкогольні напої. Заборону почали послаблювати, але були встановлені певні часові обмеження.

Про це розповідають Факти ICTV.

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До котрої години в Україні продають алкоголь

Київ

У столичних магазинах дозволено продавати алкогольні напої з 11 ранку до 11 вечора. Про це повідомила державна адміністрація Києва.

Київська область

Люди в Київській області можуть купувати алкоголь у магазинах з 11 до 21 години, а в ресторанах чи барах — до 22:00.

У Бучанській громаді можна купувати алкогольні напої з 9:00 до 22:00.

Обмеження в Броварах застосовуються лише під час комендантської години.

З 12 серпня 2024 року в магазинах та закладах харчування Обухівського району заборонено продавати алкогольні напої з 5:00 до 24:00. Це описано в наказі РВА. Продаж обмежений комендантською годиною. Продаж алкогольних напоїв до цього був дозволений з 9:00 до 22:00.

Одеса та область

В Одеській області продаж алкогольних напоїв дозволено до 23:00. Це було повідомлено в Telegram-каналі Одеса. Офіційно.

Черкаська область

Ігор Табурець, начальник Черкаської ОВ, заявив, що продаж алкоголю в регіоні дозволено з 10:00 до 21:00.

Відтепер продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, заборонений на території області з 21:00 до 10:00, решту часу обмеження не діють.

Закарпаття

Також немає заборони на продаж алкоголю в усіх містах Закарпаття. Однак є виключення.

З 1 серпня 2024 року на території Виноградівської об’єднаної територіальної громади заборонено продавати алкогольні та слабоалкогольні напої, а також пиво (крім безалкогольного). Заборона діє на магазини, які працюють цілодобово, а також на автозаправні станції з 23:00 до 07:00 щодня, враховуючи вихідні й свята.

Харків та область

Правила були змінені у червні 2024 року. Під час комендантської години алкогольні напої не продають. У наказі від 20 червня Харківська обласна військова адміністрація та Харківський військовий гарнізон повідомили про це. Комендантська година діє з 23:00 до 05:00 у Харкові та більшості громад області.

Вінниччина

З 27 вересня 2023 року в області дозволено продавати алкогольні напої. Наказ був підписаний Сергієм Борзовим, головою Вінницької ОДА. Алкоголь продається з 6 до 22 години.

Херсон та область

З 15 травня 2024 року на території деокупованих населених пунктів Херсонської області заборонено продаж алкогольних напоїв на оптових, роздрібних та ресторанних підприємствах з 18:00 до 10:00.

Продаж алкоголю правоохоронним органам і військовослужбовцям все ще залишається під забороною.

Нагадаємо, Львів може стати першим містом, де дозволять таксистам працювати під час комендантської години. У великих містах сервіс Uklon принаймні планує відновити роботу.

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