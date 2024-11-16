Продажа алкоголя в Украине — до которого часа действуют ограничения по городам

Алкогольные напитки. Фото: Unsplash

С началом полномасштабной войны в Украине было запрещено покупать и продавать алкогольные напитки. Запрет начали ослаблять, но были установлены определенные временные ограничения.

Об этом рассказывают Факты ICTV.

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Киев

В столичных магазинах разрешено продавать алкогольные напитки с 11 утра до 11 вечера. Об этом сообщила государственная администрация Киева.

Киевская область

Люди в Киевской области могут покупать алкоголь в магазинах с 11 до 21 часов, а в ресторанах или барах — до 22:00.

В Бучанской общине можно покупать алкогольные напитки с 9:00 до 22:00.

Ограничения в Броварах применяются только во время комендантского часа.

С 12 августа 2024 года в магазинах и заведениях питания Обуховского района запрещено продавать алкогольные напитки с 5:00 до 24:00. Это описано в приказе РВА. Продажа ограничена комендантским часом. Продажа алкогольных напитков до этого была разрешена с 9:00 до 22:00.

Одесса и область

В Одесской области продажа алкогольных напитков разрешена до 23:00. Это было сообщено в Telegram-канале Одесса. Официально.

Черкасская область

Игорь Табурец, начальник Черкасской ОВ, заявил, что продажа алкоголя в регионе разрешена с 10:00 до 21:00.

Теперь продажа алкогольных напитков и веществ, произведенных на спиртовой основе, запрещена на территории области с 21:00 до 10:00, остальное время ограничения не действуют.

Закарпатье

Также нет запрета на продажу алкоголя во всех городах Закарпатья. Однако есть исключения.

С 1 августа 2024 года на территории Виноградовской объединенной территориальной общины запрещено продавать алкогольные и слабоалкогольные напитки, а также пиво (кроме безалкогольного). Запрет действует на магазины, работающие круглосуточно, а также на автозаправочные станции с 23:00 до 07:00 каждый день, учитывая выходные и праздники.

Харьков и область

Правила изменились в июне 2024 года. Во время комендантского часа алкогольные напитки не продают. В приказе от 20 июня Харьковская областная военная администрация и Харьковский военный гарнизон сообщили об этом. Комендантский час действует с 23:00 до 05:00 в Харькове и большинстве общин области.

Винницкая область

С 27 сентября 2023 года в области разрешено продавать алкогольные напитки. Приказ был подписан Сергеем Борзовым, председателем Винницкой ОГА. Алкоголь продается с 6 до 22 часов.

Херсон и область

С 15 мая 2024 года на территории деоккупированных населенных пунктов Херсонской области запрещена продажа алкогольных напитков на оптовых, розничных и ресторанных предприятиях с 18:00 до 10:00.

Продажа алкоголя правоохранительным органам и военнослужащим все еще остается под запретом.

Напомним, Львов может стать первым городом, где разрешат таксистам работать во время комендантского часа. В крупных городах сервис Uklon, по крайней мере, планирует возобновить работу.

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