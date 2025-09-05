Відео
Головна Travel Інсайдери розкрили місця зйомок нового сезону "Білого лотоса"

Інсайдери розкрили місця зйомок нового сезону "Білого лотоса"

Дата публікації: 5 вересня 2025 15:45
Новий сезон "Білого лотоса" — де проходять зйомки
Кадр з серіалу "Білий лотос". Фото: HBO

Інсайдери розкрили місця зйомок нового сезону серіалу "Білий лотос". Зазначається, що творець серіалу "Білий лотос" Майк Вайт і стрімінгова платформа HBO обрали Францію.

Про це повідомляють джерела Deadline.

Читайте також:

Новий сезон "Білого лотоса"

За інформацією джерел видання, знімання ведуться в знаменитому Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, розташованому на краю півострова Кап-Ферра на Французькій Рив'єрі. Кап-Ферра найближче розташована до локацій зйомок перших трьох сезонів серіалу "Білий лотос", які відбувалися в розкішних курортах на пляжах Гаваїв, Італії та Таїланду.

Інші джерела стверджують, що жодний готель ще не був обраний. Окрім того, як показує практика, продюсери завжди використовують кілька курортів для знімань. 

"У четвертому сезоні я хочу трохи відійти від традиційного зображення скель та хвиль, але в готелях "Білого лотоса" завжди є місце для нових вбивств", — заінтригував творець серіалу Майк Вайт.

Warner Bros. показала трейлер готичної драми з Марго Роббі.

Цієї осені вийде документальний фільм про гурт "Океан Ельзи".

4 серіали Netflix, на які ми чекаємо восени 2025 року.

5 кінофраншиз, які не поступаються "Зоряним війнам".

Фільм "Балерина" — чим він особливий з погляду психології.

Марія Мудра - Редактор
Автор:
Марія Мудра
