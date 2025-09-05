Новый сезон "Белого лотоса" - где проходят съемки

Инсайдеры раскрыли места съемок нового сезона "Белого лотоса"
Инсайдеры раскрыли места съемок нового сезона сериала "Белый лотос". Отмечается, что создатель сериала "Белый лотос" Майк Уайт и стриминговая платформа HBO выбрали Францию.
Об этом сообщают источники Deadline.
Новый сезон "Белого лотоса"
По информации источников издания, съемки ведутся в знаменитом Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, расположенном на краю полуострова Кап-Ферра на Французской Ривьере. Кап-Ферра ближе всего расположена к локациям съемок первых трех сезонов сериала "Белый лотос", которые проходили в роскошных курортах на пляжах Гавайев, Италии и Таиланда.
Другие источники утверждают, что ни один отель еще не был выбран. Кроме того, как показывает практика, продюсеры всегда используют несколько курортов для съемок.
"В четвертом сезоне я хочу немного отойти от традиционного изображения скал и волн, но в отелях "Белого лотоса" всегда есть место для новых убийств", — заинтриговал создатель сериала Майк Уайт.
Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби.
Этой осенью выйдет документальный фильм о группе "Океан Эльзы".
4 сериала Netflix, которые мы ждем осенью 2025 года.
5 кинофраншиз, которые не уступают "Звездным войнам".
Фильм "Балерина" — чем он особенный с точки зрения психологии.
Читайте Новини.LIVE!