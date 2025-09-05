Видео
Главная Travel Инсайдеры раскрыли места съемок нового сезона "Белого лотоса"

Инсайдеры раскрыли места съемок нового сезона "Белого лотоса"

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 15:45
Новый сезон "Белого лотоса" - где проходят съемки
Кадр из сериала "Белый лотос". Фото: HBO

Инсайдеры раскрыли места съемок нового сезона сериала "Белый лотос". Отмечается, что создатель сериала "Белый лотос" Майк Уайт и стриминговая платформа HBO выбрали Францию.

Об этом сообщают источники Deadline.

Читайте также:

Новый сезон "Белого лотоса"

По информации источников издания, съемки ведутся в знаменитом Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, расположенном на краю полуострова Кап-Ферра на Французской Ривьере. Кап-Ферра ближе всего расположена к локациям съемок первых трех сезонов сериала "Белый лотос", которые проходили в роскошных курортах на пляжах Гавайев, Италии и Таиланда.

Другие источники утверждают, что ни один отель еще не был выбран. Кроме того, как показывает практика, продюсеры всегда используют несколько курортов для съемок.

"В четвертом сезоне я хочу немного отойти от традиционного изображения скал и волн, но в отелях "Белого лотоса" всегда есть место для новых убийств", — заинтриговал создатель сериала Майк Уайт.

Warner Bros. показала трейлер готической драмы с Марго Робби.

Этой осенью выйдет документальный фильм о группе "Океан Эльзы".

4 сериала Netflix, которые мы ждем осенью 2025 года.

5 кинофраншиз, которые не уступают "Звездным войнам".

Фильм "Балерина" — чем он особенный с точки зрения психологии.

Франция канал HBO сериал зарубежные звезды белый лотос
Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
