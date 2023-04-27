Безпілотний комплекс для розмінування полів. Фото: Facebook

Українські винахідники створили безпілотний комплекс для розмінування полів. Трактор проходить поле зі швидкістю 5 км/год, тобто, за 10 годинний робочий день здатен обстежити 20 га землі.

Про це повідомили у Facebook представники бізнес-інкубатору Ukrainian Future.

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Як повідомляється, комплекс включає в себе:

дрон,

робот-розміновувач,

автопілот,

причіпну систему на трактор, що здатна витримати вибух.

Сама система працює автономно, а за потреби дозволяє керувати транспортним засобом з безпечної відстані. Тож участь людини, а відповідно і ризики для життя аграріїв, максимально мінімізовані.

За словами одного з розробників проєкту Олександра Приходченка, ідея виникла у перші місяці початку повномаштабної війни.

"Мої клієнти-фермери розповідали про критичну проблему – неможливість працювати на замінованих землях. Ті, хто все ж ризикував виїхати в поле, нерідко підривалися на мінах, втрачали техніку, або й навіть життя. З огляду на масштаби мінного забруднення — ООН уже тоді називала Україну однією з найбільш замінованих країн світу — чекати своєї черги на очищення сотень і тисяч гектарів земель аграріям довелось би роками. Тож потреба в альтернативному безпечному розмінуванні стала очевидною", — розповідає Олександр.

Як працює система

Комплекс для розмінування передбачає три рівні обстеження територій і знешкодження небезпечних предметів:

Спершу поле сканує безпілотник, оснащений відповідними сенсорами та функцією передачі точних координат розташування вибухових пристроїв з геоприв’язкою. Він виявляє вибухівку на глибині до 1 метру.

Потім її знешкоджує робот-розміновувач та сапери.

Далі на поле виїздить дистанційно керований трактор з причіпною системою захисту, вона проходить верхній шар ґрунту, що дає гарантію безпечної роботи.

Україна замінована

За даними Мінагрополітики, в Україні наразі близько 470 тис. га таких земель заміновано, але обстежено лише 17,5% із них. Сапери, як державні, так і приватні, нині займаються розмінуванням, але цей процес складний і може розтягнутися на десятиліття.

Сапер вручну може очистити від мін лише 15-20 кв. м на добу, тоді як техніка для розмінування може очистити до 6 кв. км за максимальної безпеки для саперів.

Нагадаємо, Україна попросила у G7 спеціальну техніку для розмінування. Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський звернувся до учасників засідання міністрів сільського господарства країн G7 з проханням про міжнародну допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення.