TikTok отримує прибуток від продажу нелегальної та небезпечної косметики: деталі

Застосунок TikTok. Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

TikTok отримує прибуток від продажу незаконних та потенційно небезпечних косметичних товарів, зокрема підробленої косметики та кремів для шкіри, що відпускаються лише за рецептом. Водночас соціальна мережа заявляє про свою "нульову толерантність" до недобросовісних продавців.

Про це повідомляє The Guardian.

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TikTok дозволяє продаж підробленої косметики та рецептурних кремів

Підроблені версії парфумів Dior, вазелінові бальзами для губ і туші для вій Maybelline є одними з продуктів, які продаються сторонніми продавцями через внутрішній маркетплейс TikTok.

Минулого тижня також відкрито рекламувалися лосьйони для відбілювання шкіри, що містять заборонені інгредієнти, та сильнодіючі креми від акне, які відпускаються лише за рецептом.

Ці продукти продаються через TikTok Shop — магазин у додатку, який дозволяє користувачам купувати товари, які рекламують впливові особи та бренди. Там також є вкладка "магазин", де користувачі можуть переглядати товари, від косметики та одягу до туалетних рушників і спортивних напоїв.

З моменту запуску в 2021 році ця функція допомогла перетворити TikTok на місце для онлайн-торгівлі.

TikTok заявляє, що має сурові правила щодо продажів

TikTok, який бере 5% комісії з продажів, заявляє, що має суворі правила щодо того, що можна продавати через TikTok Shop, зокрема, забороняє "рекламу і продаж" усіх підроблених товарів. Також забороняється продаж ліків, які відпускаються лише за рецептом, таких як крем від прищів, і кремів для відбілювання шкіри, які містять заборонені інгредієнти.

"Забезпечуючи безпеку та автентичність продуктів, що продаються на нашій платформі, ми створюємо позитивний досвід покупок, якому користувачі можуть довіряти", — додається в політиці TikTok.

Однак аналіз показує, що правила не застосовуються ефективно, а нелегальна косметика регулярно рекламується користувачам через їхні стрічки контенту та результати пошуку.

Підроблені косметичні засоби в TikTok

Минулого тижня дев'ять з перших 12 результатів, показаних людям, які шукали "парфуми" в розділі "Магазин TikTok", виявилися підробленими. Серед них були варіації парфумів Sauvage від Dior з такими назвами, як Suave і Savage, а також копія парфумів Flowerbomb від Viktor and Rolf, які на перший погляд виглядали однаково, але насправді називалися Mark and Victor.

Пошуки туші для вій та інших засобів для макіяжу також привели до рекомендацій продуктів, які виявилися підробленими. У деяких випадках ці товари продовжували продаватися на ринку, навіть якщо вони були чітко позначені як "підробки".

Поширеність підробок призвела до попереджень від деяких клієнтів TikTok Shop. Жінка з Великої Британії, яка купила подарунковий набір косметики за 25 фунтів стерлінгів, сказала, що вона "розлютилася" після того, як їй надіслали один блиск для губ, який виявився підробкою.

"Будьте обережні, коли робите замовлення в TikTok Shop. Будь ласка, перевіряйте продавців, тому що навколо так багато підробок. Це не варто втрати грошей. Я навіть не можу зв'язатися з компанією, і, як не дивно, у їхньому магазині зараз нічого немає", — наголосила жінка.

Інша клієнтка магазину TikTok розповіла, що їй надіслали неякісні парфуми, які "буквально пахнуть лаком для нігтів" після замовлення. Вона написала продавцю повідомлення з проханням повернути гроші, але отримала відповідь, що через те, що товар був відкритий, він не може бути повернутий.

Продукція в TikTok не проходить перевірку на безпеку

Експерти з питань охорони здоров'я та захисту прав споживачів стверджують, що продукція навряд чи пройшла перевірку на безпеку відповідно до британських стандартів і містить невідомі, потенційно токсичні інгредієнти.

Згідно з даними лістингу TikTok, багато нелегальних товарів, що продаються через магазин соцмережі, виготовляються в Китаї та відправляються до Великої Британії, при цьому подробиці про їхнє походження та виробничі процеси невідомі. Тести вилученої контрафактної косметики, проведені поліцейським відділом по боротьбі зі злочинами у сфері інтелектуальної власності, раніше виявили, що багато з них містять "токсичні рівні" миш'яку, ртуті та свинцю.

Нагадаємо, офіс Комісара з питань інформації Великої Британії оштрафував TikTok на 12,7 млн фунтів стерлінгів. Причиною стали порушення закону про захист даних, зокрема, за використання персональної інформації дітей віком до 13 років без згоди батьків.