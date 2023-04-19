Німецький художник переміг на фотоконкурсі із роботою, яку створив штучний інтелект

Знімок, який створив штучний інтелект. Фото: ELDAGSEN

Минулого тижня робота німецького художника Бориса Ельдагсена під назвою "Фальшивий спогад: Електрик" перемогла у творчій відкритій категорії на конкурсі Sony World Photography. Лауреат відмовився від нагороди після того, як зізнався, що його роботу створив ШІ.

Про це повідомляє BBC.

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Ельдагсен пояснив свій обман тим, що хотів протестувати конкурс та започаткувати дискусію про майбутнє фотографії.

У заяві, яку переможець опублікував на своєму сайті, він наголосив, що повівся як "хитра мавпа". Ельдагсен подякував суддям за те, що "обрали його зображення та зробили це історичним моментом". Лауреат поставив під сумнів те, чи дійсно з них хтось знав або підозрював, що світлину створив штучний інтелект.

"Зображення штучного інтелекту та фотографії не повинні конкурувати між собою у такому конкурсі. Це різні сутності. ШІ — це не фотографія. Тому я не прийму нагороду", — наголосив Ельдагсен.

Знімок, який створив ШІ, це приголомшливий чорно-білий портрет двох жінок різних поколінь.

Але, як зазначив Елдагсен у своїй заяві: "Щось у цьому виглядає не так, правда?" Річ у тім, що це зовсім не справжня фотографія, а штучно створене зображення.

Використання штучного інтелекту в усьому, від створення пісень і есе, до безпілотних автомобілів, терапевтів у чаті та розвитку медицини, широко обговорюють в останні місяці.

Знавці фотомистецтва та принципів роботи ШІ кажуть, що йому він досі не вміє правильно та акуратно малювати пальці людей.

У Всесвітній організації фотографії заявили, що перш ніж художника оголосили переможцем, він підтвердив у розмові з журі, що знімок є спільним твором його і штучного інтелекту. Він відзначив свій інтерес до "творчих можливостей генераторів ШІ".

"Креативна категорія відкритого конкурсу вітає різноманітні експериментальні підходи до створення зображень від ціанотипії та рентгенографії до передових цифрових практик. Тому після нашого листування з Борисом і гарантій, які він надав, ми вважали, що його участь відповідає критеріям цієї категорії, і ми підтримали його участь", — сказали організатори.

Багато художників і фотографів звинувачують системи штучного інтелекту у нечесному використанні робіт сотень тисяч творців, на яких навчаються системи. Дехто навіть порушив судові процеси.

Фотограф та блогер Фероз Хан зацікавився подіями навколо премії. Він заявив, що не звинувачує художника у тому, що Борис викрив проблему у фотоіндустрії.

"По-перше, більшості людей важко відрізнити зображення, створені штучним інтелектом, від фотографій (принаймні на перший погляд). Через кілька місяців, можливо, стане ще важче визначити критичні відмінності, якщо їх не перевіряти. Саме це і мав Борис на увазі, він заявив таким чином, що хоче, щоб організатори фотоконкурсу мали окремі категорії для зображень штучного інтелекту. Здається, він не хотів когось обдурити. Він хотів висвітлити проблему, яка, безумовно, потребує набагато більше уваги від усіх", — додав Хан.

Нагадаємо, нейромережі для малювання стрімко розвиваються, а зображення, які вони створюють, стають все більш і більш деталізованими, якісними та реалістичними. Редакція Новини.LIVE спробувала через штучний інтелект показати, який би вигляд мали українські міста, якби були живими людьми.

Також ми писали, що українська дизайнерка та стилістка Ольга Навроцька показала фото одягу, який могли б носити давні українці, якби історія склалася по-іншому і Україна давно стала б європейською державою. Світлини були створені штучним інтелектом.