Зміни до порядку найму працівників: термін дії контракту буде скорочено

Порядок бронювання працівників. Фото: Sud.ua

В Україні готують зміни до правил бронювання військовозобов’язаних, які можуть зменшити кількість працівників із відстрочкою в окремих галузях. Для підприємств оборонної та енергетичної сфер пропонують знизити граничну частку заброньованих співробітників зі 100% до 85%. Для організацій, що забезпечують тепло-, водопостачання та вивезення відходів, цей показник можуть зменшити з 75% до 60%.

Поки що йдеться про пропозиції, а не про правила, які вже набрали чинності, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на депутата Верховної Ради Ярослава Железняка.

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Як можуть змінити розрахунок квот

Ще одна пропозиція стосується визначення кількості працівників, яких підприємство має право зарезервувати. При розрахунку 50-відсоткової квоти пропонують не враховувати співробітників, які вже мають відстрочку з інших підстав, зокрема студентів та батьків трьох дітей. У результаті розрахункова чисельність персоналу може зменшитися, а разом з нею й кількість працівників, яких компанія зможе зарезервувати.

Які зміни можуть відбутися у бронюванні. Фото: скриншот

Окремий пункт проєкту передбачає створення при Кабінеті міністрів Координаційного центру у складі 17 осіб за участю представників СБУ, Головного управління розвідки, Служби зовнішньої розвідки та Національної поліції. Як стверджує депутат, центр зможе рекомендувати надання або скасування статусу критично важливого підприємства, а також погоджувати резервування понад базову 50-відсоткову квоту. Крім того, міністерствам та обласним військовим адміністраціям, згідно з оприлюдненою інформацією, запропоновано до 20 жовтня переглянути галузеві та регіональні критерії критичності.

На момент публікації немає підтвердження, що перелічені положення вже затверджені урядом. Чинні бронювання не слід вважати автоматично скасованими або скороченими лише на підставі оприлюдненого проєкту. Остаточні наслідки для підприємств і працівників залежатимуть від тексту ухваленого рішення, термінів його набрання чинності та перехідних положень, якщо вони будуть передбачені.

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