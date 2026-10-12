Бронювання від мобілізації через Дію: як продовжити термін відстрочки

Послуга бронювання в "Дії". Фото: УНІАН

Співробітникам, у яких закінчився термін бронювання від мобілізації, необхідно перевірити свій військово-обліковий статус та уточнити у роботодавця, чи можна повторно оформити відстрочку. Робота на підприємстві, що має статус критично важливого, сама по собі не продовжує вже завершене бронювання. Для нового оформлення компанія повинна відповідати чинним вимогам і мати необхідні документи.

Важливо з’ясувати, чи зберіг роботодавець право бронювати співробітників і чи подав він відповідну заяву, адже від цих обставин залежить подальший порядок дій, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Що потрібно уточнити у роботодавця

Насамперед варто звернутися до кадрової служби та дізнатися, чи діє рішення про критичну важливість підприємства. Також необхідно з’ясувати, чи актуальні відомості про співробітника в державних реєстрах і чи подано заявку на нове бронювання.

Якщо організація, як і раніше, відповідає встановленим умовам, роботодавець може перевірити можливість оформлення через портал "Дія". Результат слід перевірити в електронному військово-обліковому документі, зокрема в додатку "Резерв+".

Чому важливо перевірити документи компанії

Для продовження бронювання підприємству необхідно своєчасно підтверджувати відповідність вимогам. Якщо рішення про критичну важливість втратило актуальність або необхідні відомості не оновлені, це може вплинути на можливість оформлення відстрочки для працівників. Перевіряти потрібно не тільки особисті дані співробітника, а й документи організації.

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Після закінчення терміну бронювання не варто покладатися на те, що відстрочка продовжує діяти автоматично. Працівникові слід уточнити свій поточний статус і можливість повторного оформлення, а за наявності інших законних підстав для відстрочки — перевірити, чи поширюються вони на його ситуацію. До появи нового підтвердження важливо орієнтуватися на фактичні відомості у військово-облікових документах.

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