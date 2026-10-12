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Главная ТЦК Бронирование от мобилизации закончилось: как его продлить

Бронирование от мобилизации закончилось: как его продлить

Ua ru
12 октября 2026 00:33
Бронирование от мобилизации через Дію: как продлить отсрочку
Услуга бронирования в "Дії". Фото: УНИАН

Сотрудникам, у которых завершился срок бронирования от мобилизации, необходимо проверить свой военно-учетный статус и уточнить у работодателя, возможно ли оформить отсрочку повторно. Работа на предприятии, имеющем статус критически важного, сама по себе не продлевает уже завершенное бронирование. Для нового оформления компания должна соответствовать действующим требованиям и иметь необходимые документы.

Важно выяснить, сохранил ли работодатель право бронировать сотрудников и подал ли он соответствующее заявление, ведь от этих обстоятельств зависит дальнейший порядок действий, сообщает портал Новини.LIVE.

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Что нужно уточнить у работодателя

В первую очередь стоит обратиться в кадровую службу и узнать, действует ли решение о критической важности предприятия. Также необходимо выяснить, актуальны ли сведения о сотруднике в государственных реестрах и подана ли заявка на новое бронирование.

Если организация по-прежнему отвечает установленным условиям, работодатель может проверить возможность оформления через портал "Дія". Результат следует проверить в электронном военно-учетном документе, в том числе в приложении "Резерв+".

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Почему важно проверить документы компании

Для продолжения бронирования предприятию необходимо своевременно подтверждать соответствие требованиям. Если решение о критической важности утратило актуальность или необходимые сведения не обновлены, это может повлиять на возможность оформления отсрочки для работников. Проверять нужно не только личные данные сотрудника, но и документы организации.

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После окончания бронирования не стоит полагаться на то, что отсрочка продолжает действовать автоматически. Работнику следует уточнить свой текущий статус и возможность повторного оформления, а при наличии других законных оснований для отсрочки — проверить, распространяются ли они на его ситуацию. До появления нового подтверждения важно ориентироваться на фактические сведения в военно-учетных документах.

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что бывший начальник ТЦК в Харькове ввел в систему "Оберіг" более двух десятков фиктивных данных о мобилизации граждан. 

Также Новини.LIVE писали, о чем военнообязанные украинцы не должны забывать при смене места жительства, чтобы не столкнуться с проблемами из-за ТЦК. 

Дія мобилизация бронирование ТЦК и СП Резерв+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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