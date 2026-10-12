Бронирование работников хотят изменить: острочек станет меньше

Порядок бронирования работников. Фото: Sud.ua

В Украине готовят изменения в правилах бронирования военнообязанных, которые могут сократить количество работников с отсрочкой в отдельных отраслях. Для предприятий оборонной и энергетической сфер предлагают снизить предельную долю забронированных сотрудников со 100% до 85%. Для организаций, обеспечивающих тепло-, водоснабжение и вывоз отходов, этот показатель могут уменьшить с 75% до 60%.

Пока речь идет о предложениях, а не о правилах, которые уже вступили в силу, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на депутата Верховной Рады Ярослава Железняка.

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Как могут изменить расчет квот

Еще одно предложение касается определения количества работников, которых предприятие вправе забронировать. При расчете 50-процентной квоты предлагают не учитывать сотрудников, уже имеющих отсрочку по другим основаниям, в частности студентов и родителей троих детей. В результате расчетная численность персонала может уменьшиться, а вместе с ней и число работников, которых компания сможет забронировать.

Какие изменения могут произойти в бронировании. Фото: скриншот

Отдельный пункт проекта предусматривает создание при Кабинете министров Координационного центра из 17 человек с участием представителей СБУ, Главного управления разведки, Службы внешней разведки и Национальной полиции. Как утверждает депутат, центр сможет рекомендовать предоставление или отмену статуса критически важного предприятия, а также согласовывать бронирование сверх базовой 50-процентной квоты. Кроме того, министерствам и областным военным администрациям, согласно обнародованной информации, предложено до 20 октября пересмотреть отраслевые и региональные критерии критичности.

На момент публикации нет подтверждения, что перечисленные положения уже утверждены правительством. Действующие бронирования не следует считать автоматически отмененными или сокращенными только на основании обнародованного проекта. Окончательные последствия для предприятий и работников будут зависеть от текста принятого решения, сроков его вступления в силу и переходных положений, если они будут предусмотрены.

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