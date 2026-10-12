Почему учителю могут не дать отсрочку через Резерв+

Учитель с ученицей в бомбоубежище. Фото: УНИАН

Оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+" теперь могут учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования. Для подачи заявления не требуется собирать бумажные справки или лично обращаться в ЦНАП. Однако доступ к услуге зависит от того, соответствуют ли сведения о работе и должности установленным требованиям.

Информация проверяется автоматически через государственные системы, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Какие условия необходимо выполнить

Перед подачей заявления стоит убедиться, что данные работодателя и самого работника актуальны. Для оформления отсрочки школа должна быть основным местом работы заявителя, а педагогическая нагрузка — составлять не менее 0,75 ставки. Должность должна относиться к категории педагогических работников учреждения общего среднего образования. Сведения о месте работы и занятости должны совпадать в соответствующих государственных системах. Если хотя бы одно из условий не подтверждается, автоматическая проверка может не дать положительного результата.

Что делать, если заявление не прошло проверку

Чтобы подать запрос, необходимо открыть в "Резерв+" раздел "Сервисы", выбрать пункт "Запрос на отсрочку", а затем категорию для учителей и других педагогических работников школ. После проверки данных результат поступит в приложение. Загружать подтверждающие документы при стандартном оформлении не требуется.

Если получить отсрочку онлайн не удалось, прежде всего следует проверить сведения о должности, месте работы и педагогической нагрузке. При обнаружении неточностей стоит обратиться к работодателю, чтобы он проверил и при необходимости обновил информацию в соответствующих системах. Само наличие работы в школе не означает автоматического предоставления отсрочки: должны быть выполнены все предусмотренные условия.

Читайте также:

Напомним, портал Новини.LIVE ранее писал о рекомендациях ТЦК и СП, которые помогут избежать проблем при проверке военно-учетных документов.

Также Новини.LIVE сообщали, с какими сложностями могут столкнуться украинские мужчины при возвращении домой из-за границы.