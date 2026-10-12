Чому вчителю можуть не надати відстрочку через Резерв+

Вчитель з ученицею у бомбосховищі. Фото: УНІАН

Оформити відстрочку від мобілізації через додаток "Резерв+" тепер можуть вчителі та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти. Для подання заяви не потрібно збирати паперові довідки або особисто звертатися до ЦНАП. Однак доступ до послуги залежить від того, чи відповідають відомості про роботу та посаду встановленим вимогам.

Інформація перевіряється автоматично через державні реєстраційні системи, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Які умови необхідно виконати

Перед подачею заяви варто переконатися, що дані про роботодавця та самого працівника є актуальними. Для оформлення відстрочки школа має бути основним місцем роботи заявника, а педагогічне навантаження — становити не менше 0,75 ставки. Посада має належати до категорії педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти. Відомості про місце роботи та зайнятість мають збігатися у відповідних державних системах. Якщо хоча б одна з умов не підтверджується, автоматична перевірка може не дати позитивного результату.

Що робити, якщо заява не пройшла перевірку

Щоб подати запит, необхідно відкрити в "Резерв+" розділ «Сервіси», вибрати пункт "Запит на відстрочку", а потім категорію для вчителів та інших педагогічних працівників шкіл. Після перевірки даних результат надійде в додаток. Завантажувати підтверджуючі документи при стандартному оформленні не потрібно.

Якщо отримати відстрочку онлайн не вдалося, насамперед слід перевірити відомості про посаду, місце роботи та педагогічне навантаження. У разі виявлення неточностей варто звернутися до роботодавця, щоб він перевірив і, за необхідності, оновив інформацію у відповідних системах. Сама наявність роботи в школі не означає автоматичного надання відстрочки: мають бути виконані всі передбачені умови.

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