Новий рік 2026 — які важливі справи слід встигнути зробити до 31 грудня

2025 рік добігає кінця і ми зустрічаємо головні зимові свята. Але ще не час розслаблятися, адже ще є справи, які слід встигнути зробити до Нового року 2026. Такі прості, але важливі дії допомагають зняти тягар із серця, відкрити місце для нового та змінити життя.

Новини.LIVE ділиться важливим списком справ, які варто зробити до 31 грудня, щоб зустріти Новий рік 2026 з легким серцем та гарним настроєм.

20 справ, які варто встигнути зробити до 31 грудня

Ці 20 пунктів не про ідеальність, а про відчуття завершення. Коли рік закінчується порядком в оселі, у думках, речах і стосунках, зникає напруга та з'являється те саме відчуття, коли свято стає не датою в календарі, а станом.

Список важливих справ:

Підтримати ЗСУ. Сьогодні цей пункт має бути на першому місті у будь-якому списку справ. Зробіть донат перевіреним блогера, фондам, військовим, людям, яким ви довіряєте. Це ваш вклад у майбутнє країни. Стати творцем дива. Цей пункт також про допомогу. Зробіть добру справу: відвідайте дитячий будинок, підтримайте хвору людину або допоможіть самотньому сусідові продуктами чи увагою. Підтримайте також притулки для тварин, чотирилапі друзі теж потребують тепла. Залишити образи в минулому. Можна подумки пробачити кривдників і винести уроки. Новий рік легше зустрічати з ясною головою та спокійним серцем. Якщо вам важко зробити це самостійно, зверніться до психотерапевта. Написати лист подяки собі. Пригадайте кожен місяць і чесно зафіксуйте свої досягнення, навіть найменші. Закрити фінансові питання. Важливо повернути борги хоча б частково, погасити кредитну картку, сплатити комунальні послуги та інші регулярні платежі. Завершити важливу роботу. Не переносьте на січень те, що реально зробити зараз. Маленька незавершеність стає великим стресом у майбутньому. Кинути шкідливу звичку. Відмовтеся від того, що заважає бути здоровим та жити в ритмі: паління, алкоголь, запізнення, хаотичний режим сну, ігнорування справ. Розчистити простір та перебрати гардероб. Речі в доброму стані віддати на благодійність або в храм, старі — без вагань викинути з життя. Створити святкову атмосферу. Прикрасити дім гірляндами, паперовими декораціями, зробленими власноруч, або стильними мінімалістичними елементами. Обрати подарунки. Складіть список подарунків для найближчих людей та відправляйтесь по магазинах або робіть онлайн-замовлення. Запакувати подарунки. Яскравий папір і стрічки перетворюють презент на частину ритуалу турботи, а не просто річ. Створити щось руками. Листівки, в'язаний аксесуар, прикраса чи дрібний сувенір з теплом і сенсом. Намітити зимовий відпочинок. Продумати канікули, скласти план поїздки або активностей, щоб початок року був наповнений емоціями, а не паузою. Обрати святковий образ. Знайти новорічне вбрання заздалегідь, без поспіху й переплат. Знайти вечір для фільму, який створює свято. Оберіть кіно або серіал, що наповнює спокоєм і відчуттям дива. Відкрити себе у випічці. Напечіть печива з імбиром і корицею, у простих формах, щоб дім пахнув святом. Скласти новорічне меню. Якщо свято не в ресторані, й ви вирішили не робити доставку, завчасно визначтеся зі стравами, зробивши ніч смачною, цікавою та продуманою. Провести вечір у театрі. Оберіть новорічний спектакль або класичну постановку для себе. Піти на ковзанку. Зберіть компанію й дозвольте собі зимову пригоду, навіть якщо лід поки не ваша стихія. Написати лист у майбутнє. Зафіксуйте свої мрії та плани на 2026 рік, ніби розмовляючи з собою через 12 місяців.

