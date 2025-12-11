Новий рік 2026 — що не можна викидати до свята, щоб не винести удачу

Пара викидає сміття у коробку. Фото: freepik.com

Найголовніше завдання перед зустріччю Нового року — прибирання. Українці здавна готують оселі до свята, ретельно очищають від бруду, складають речі та позбуваються усього старого, поламаного й не потрібного. Але є речі, які категорично не можна відправляти на смітник, адже так можна "винести" з дому щастя, удачу, достаток й позбутися захисту на увесь наступний рік.

Новини.LIVE розповідає, які предмети категорично не можна викидати перед Новим роком і чому.

Що не можна викидати з дому перед Новим роком

В Українській культурі період Святок — від Різдвяного Святвечора (24 грудня) до Водохреща (6 січня) — вважався часом переходу між старим і новим, тож будь-які дії мали особливу силу. Особливу увагу приділяли тому, що можна виносити з дому.

До приходу Нового року категорично не можна було відправляти на смітник:

Святкові прикраси

Старі іграшки, ліхтарики, чи навіть зіпсовані гірлянди несуть у собі святкову енергію, яка наповнювала дім у попередні роки. Тому від цих предметів не можна позбавлятися до завершення святкового періоду. Залиште все до часу, коли будете складати ялинку у коробки — тоді їх можна оновити або замінити без шкоди для родинної удачі.

Сувеніри з подорожей

Будь-які дрібнички, привезені з поїздок або подаровані близькими, несуть спогади, емоції та енергетику людей, які вам дорогі. Викидати такі сувеніри напередодні Нового року — означає позбутися позитивної енергетики.

Улюблений одяг

Навіть якщо річ давно не носите, але вона пов'язана зі світлими моментами чи важливими подіями, не поспішайте прощатися з нею у передноворічні дні. За прикметами, таким чином ви ніби відрізаєте від себе приємні спогади. Якщо одяг вже ні до чого, дайте йому друге життя.

Списки бажань

Навіть якщо певні мрії не здійснилися, перед новим роком їх не можна просто викидати. Варто переглянути старий список, переписати актуальні бажання та сформулювати нові цілі. А старий список залишити — як нагадування про шлях, який ви проходите, і як талісман, що зберігає ваші прагнення.

Дівчина викидає старий одяг. Фото: freepik.com

Що не можна виносити, щоб не "викинути" багатство та достаток

Гроші та порожні гаманці

Не можна передавати комусь або викидати будь-які предмети, які пов'язані з фінансами, особливо через поріг. За повір'ями, це гарантує бідність у новому році. Навіть старий, зношений гаманець краще не викидати перед святами — залиште його до січня, а потім замініть спокійно та без ризику для власної удачі.

Хліб та сіль

Хліб і сіль — символи дому, захисту та Божої благодаті. Викидати їх напередодні свята вважалося великим гріхом. Так люди ніби відмовлялися від добробуту та ситості. Залишки краще віддати птахам або використати інакше, але не викидати в смітник.

Старий віник або мітла

Ці предмети здавна вважалися носіями домашньої енергії. Викинути віник вкінці року — означало вимести з дому удачу та родинний спокій. Якщо хочете замінити віник, зробіть це вже після свят, коли енергія нового року увійде у дім.

Пусті горщики для рослин

Порожній горщик символізує потенціал та майбутнє зростання. Якщо викинути його напередодні Нового року, можна втратити можливість для процвітання. Краще посадити в нього нову рослину — це стане символом оновлення, нових сил і добробуту, який приходить у дім.

Чому не можна виносити сміття 31 грудня

Винесення сміття саме 31 грудня вважалося дуже поганою прикметою. Це символічно означає "винести з дому" удачу, гроші та сімейний добробут. Усі хатні справи, включно з прибиранням і сміттям, слід завершити до настання вечора 31 грудня. У новорічну ніч — тільки чистий дім і чистий поріг.

