Новый год 2026 — что нельзя выбрасывать до праздника, чтобы не вынести удачу

Пара выбрасывает мусор в коробку. Фото: freepik.com

Самая главная задача перед встречей Нового года — уборка. Украинцы издавна готовят дома к празднику, тщательно очищают от грязи, складывают вещи и избавляются от всего старого, поломанного и не нужного. Но есть вещи, которые категорически нельзя отправлять на помойку, ведь так можно "вынести" из дома счастье, удачу, достаток и избавиться от защиты на весь следующий год.

Новини.LIVE рассказывает, какие предметы категорически нельзя выбрасывать перед Новым годом и почему.

Что нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом

В украинской культуре период Святок — от Рождественского Сочельника (24 декабря) до Крещения (6 января) — считался временем перехода между старым и новым, поэтому любые действия имели особую силу. Особое внимание уделяли тому, что можно выносить из дома.

До прихода Нового года категорически нельзя было отправлять на помойку:

Праздничные украшения

Старые игрушки, фонарики, или даже испорченные гирлянды несут в себе праздничную энергию, которая наполняла дом в предыдущие годы. Поэтому от этих предметов нельзя избавляться до завершения праздничного периода. Оставьте все до времени, когда будете складывать елку в коробки — тогда их можно обновить или заменить без ущерба для семейной удачи.

Сувениры из путешествий

Любые безделушки, привезенные из поездок или подаренные близкими, несут воспоминания, эмоции и энергетику людей, которые вам дороги. Выбрасывать такие сувениры в канун Нового года — значит лишиться положительной энергетики.

Любимая одежда

Даже если вещь давно не носите, но она связана со светлыми моментами или важными событиями, не спешите прощаться с ней в предновогодние дни. По приметам, таким образом вы будто отрезаете от себя приятные воспоминания. Если одежда уже ни к чему, дайте ей вторую жизнь.

Списки желаний

Даже если определенные мечты не осуществились, перед новым годом их нельзя просто выбрасывать. Стоит пересмотреть старый список, переписать актуальные желания и сформулировать новые цели. А старый список оставить — как напоминание о пути, который вы проходите, и как талисман, хранящий ваши стремления.

Девушка выбрасывает старую одежду. Фото: freepik.com

Что нельзя выносить, чтобы не "выбросить" богатство и достаток

Деньги и пустые кошельки

Нельзя передавать кому-то или выбрасывать любые предметы, которые связаны с финансами, особенно через порог. По поверьям, это гарантирует бедность в новом году. Даже старый, изношенный кошелек лучше не выбрасывать перед праздниками — оставьте его до января, а потом замените спокойно и без риска для собственной удачи.

Хлеб и соль

Хлеб и соль — символы дома, защиты и Божьей благодати. Выбрасывать их накануне праздника считалось большим грехом. Так люди будто отказывались от благополучия и сытости. Остатки лучше отдать птицам или использовать иначе, но не выбрасывать в мусорку.

Старый веник или метла

Эти предметы издавна считались носителями домашней энергии. Выбросить веник в конце года — означало вымести из дома удачу и семейное спокойствие. Если хотите заменить веник, сделайте это уже после праздников, когда энергия нового года войдет в дом.

Пустые горшки для растений

Пустой горшок символизирует потенциал и будущий рост. Если выбросить его накануне Нового года, можно упустить возможность для процветания. Лучше посадить в него новое растение — это станет символом обновления, новых сил и благополучия, которое приходит в дом.

Почему нельзя выносить мусор 31 декабря

Вынесение мусора именно 31 декабря считалось очень плохой приметой. Это символически означает "вынести из дома" удачу, деньги и семейное благополучие. Все домашние дела, включая уборку и мусор, следует завершить до наступления вечера 31 декабря. В новогоднюю ночь — только чистый дом и чистый порог.

