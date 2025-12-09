Новый год 2026 — что следует выбросить к празднику, чтобы привлечь удачу и счастье

Девушка складывает вещи в коробку. Фото: freepik.com

Новый год — большой праздник, к которому мы всегда тщательно готовимся: украшаем дом, наряжаем елку, выбираем праздничный наряд и меню. Также конец декабря — это время, когда стоит подвести итоги года и избавиться от всего лишнего, как в мыслях, так и в доме. Многие замечают: стоит только расчистить пространство и в жизнь приходят легкость, вдохновение и возможности. Поэтому ритуал очищения перед праздником — не просто бытовая привычка, а способ символически отпустить старое и пригласить новое.

Что стоит выбросить до Нового года 2026, когда лучше убирать и как привлечь удачу и счастье, рассказала ведьма Жанна Шулакова информационному агентству УНИАН.

Реклама

Читайте также:

Когда можно убирать перед Новым годом 2026

По словам ведьмы, один из самых благоприятных периодов для того, чтобы избавиться от всего старого и ненужного — Йоль или День зимнего солнцестояния — важный энергетический рубеж. В 2025 году это будет 21 декабря, и именно к этой дате желательно завершить основную часть уборки. Уже 20 декабря начинается период обновления, когда пространство нуждается в чистоте и упорядоченности. К этому времени стоит не только подмести углы, но и украсить дом, поставить елку.

Также не стоит пренебрегать подсказками лунного календаря, особенно хорошо обновлять интерьер, менять текстиль, разбирать шкафы и прощаться со старыми вещами во время убывающей Луны. В декабре 2025 года она продлится с 6 по 19 число. А 20 декабря произойдет новолуние в Козероге — самое мощное время, чтобы закрыть бытовые вопросы, расчистить пространство и избавиться от всего лишнего.

Девушка убирает вещи в комнате. Фото: freepik.com

Почему не стоит убирать 31 декабря

Эзотерические практики считают: последний день года — это период мощного энергетического выброса. Люди эмоционально и подсознательно настраиваются на праздник, создавая сильный общий поток энергии. Если в этот момент броситься решать бытовые дела и "работать" на износ, можно потерять тот заряд, который способен поддерживать весь следующий год. Зато спокойное принятие праздничной атмосферы помогает накопить силу, почувствовать равновесие и гармонию.

Что обязательно выбросить перед Новым годом 2026

Жанна Шулакова советует, прежде всего, избавиться от вещей с поломанной энергетикой. Старые и сломанные вещи накапливают хаотическую, застойную энергетику. Эзотерики считают, что любой нецелостный предмет — отбитый стакан, сколотая тарелка, треснувшая игрушка — создает в пространстве "разлом", который влияет на эмоциональное состояние обитателей. Избавление от таких предметов очищает пространство и создает место для новой, целостной энергии.

В список того, что точно стоит выбросить, попали:

битая или треснувшая посуда;

сломанные игрушки;

поломанная мебель;

техника, которую давно обещали выбросить;

одежда в состоянии, непригодном для ношения;

вещи, которые не используются годами.

Девушка складывает лишние вещи в коробку. Фото: freepik.com

Почему важно прощаться с ненужным

Выбрасывание старых вещей — это не только о порядке в шкафах. Это символический акт, который помогает завершить этапы, отпустить лишние заботы, очистить ум и эмоции. Когда пространство освобождается, в него легче приходят новые возможности, удача и желаемые изменения.

После очищения зажгите свечу или благовония, чтобы закрепить обновленную атмосферу. Поблагодарите дом за прожитый год — это создает мягкий, гармоничный переход в новый этап.

Также предлагаем другие праздничные темы к зимним праздникам

Что нужно успеть сделать до новогодних праздников, чтобы избежать стресса и суеты.

Когда ставить елку в декабре 2025, чтобы привлечь счастье и удачу в дом, а когда нельзя украшать новогоднее дерево.

В каких модных цветах украсить елку.

Как следует украсить елку на Новый год 2026, чтобы задобрить Красную Огненную Лошадь.