Когда нельзя ставить елку 2025-2026 — даты, которые принесут несчастье

Девушка украшает елку на праздники. Фото: freepik.com

Зимой праздничное настроение начинается с момента, когда в доме появляется елка. Она дарит тепло и уют, атмосфера становится будто магической. Однако, астрологи утверждают, есть даты, когда энергетика слишком напряжена, и вместо ощущения счастья можно получить усталость, ссоры и беспокойство.

Новини.LIVE со ссылкой на РБК-Украина рассказывает, в какие опасные даты декабря нельзя ставить в доме елку, чтобы избежать несчастий.

Опасные дни декабря 2025 — когда нельзя ставить новогоднюю елку

Астрологи отмечают, что эти даты имеют сложную энергетику, когда эмоции нестабильны, а любые новые действия могут вызвать напряжение или нежелательные события:

13 декабря — напряженный день под влиянием Луны в Скорпионе

Это будет один из самых сложных дней месяца, который может вызвать импульсивность и конфликты. Ставить елку в этот день не рекомендуют, ведь он может принести мелкие ссоры и недоразумения.

14 декабря — дата очищения, а не создания нового

Луна продолжает находиться в Скорпионе, делая атмосферу тяжелой. Это время, когда стоит избавляться от старого. Новые начинания будут неудачными. Декорирование дома или украшение елки могут принести раздражение и испортить праздничное настроение на долгое время.

18 декабря — темный период перед новолунием

Это самая низкая точка лунной энергии. Люди чувствуют усталость, недостаток сил и внутренних ресурсов. Пространство буквально не принимает ничего нового, поэтому поставленная елка может оставить ощущение опустошения.

29 декабря — день суеты и лишних слов

Луна в Близнецах в эту дату приносит в жизнь настоящий хаос. Внимание рассеянное, настроение нестабильное. Поэтому, любые попытки украсить елку могут принести нервозность, раздражение и лишнюю суету.

30 декабря — эмоциональное и энергетическое истощение

Это пассивный день, когда концентрация падает, эмоции неустойчивы, а силы быстро исчезают. Если установить или декорировать елку именно 30 декабря, можно встретить Новый год в состоянии усталости, внутреннего хаоса и эмоциональной перегрузки.

