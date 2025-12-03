Коли не можна ставити ялинку 2025-2026 — дати, що принесуть нещастя

Дівчина прикрашає ялинку на свята. Фото: freepik.com

Взимку святковий настрій починається з моменту, коли в оселі з'являється ялинка. Вона дарує тепло та затишок, атмосфера стає ніби магічною. Проте, астрологи стверджують, є дати коли енергетика надто напружена, і замість відчуття щастя можна отримати втому, сварки та неспокій.

Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповідає, у які небезпечні дати грудня не можна ставити в домі ялинку, щоб уникнути нещасть.

Реклама

Читайте також:

Небезпечні дні грудня 2025 — коли не можна ставити новорічну ялинку

Астрологи зазначають, що ці дати мають складну енергетику, коли емоції нестабільні, а будь-які нові дії можуть викликати напруження чи небажані події:

Реклама

13 грудня — напружений день під впливом Місяця у Скорпіоні

Це буде один з найбільш складних днів місяця, який може викликати імпульсивність та конфлікти. Ставити ялинку у цей день не рекомендують, адже він може принести дрібні сварки та непорозуміння.

14 грудня — доба очищення, а не створення нового

Місяць продовжує перебувати у Скорпіоні, роблячи атмосферу важкою. Це час, коли варто позбуватися старого. Нові починання будуть невдалими. Декорування оселі або прикрашання ялинки можуть принести роздратування та зіпсувати святковий настрій на довгий час.

Реклама

Дівчина прикрашає ялинку на свята. Фото: freepik.com

18 грудня — темний період перед молодим Місяцем

Це найнижча точка місячної енергії. Люди відчувають втому, нестачу сил і внутрішніх ресурсів. Простір буквально не приймає нічого нового, тому поставлена ялинка може залишити відчуття спустошення.

Реклама

29 грудня — день метушні та зайвих слів

Місяць у Близнюках у цю дату приносить у життя справжній хаос. Увага розсіяна, настрій нестабільний. Тож, будь-які спроби прикрасити ялинку можуть принести нервозність, роздратування та зайву метушню.

30 грудня — емоційне та енергетичне виснаження

Це пасивний день, коли концентрація падає, емоції нестійкі, а сили швидко зникають. Якщо встановити чи декорувати ялинку саме 30 грудня, можна зустріти Новий рік у стані втоми, внутрішнього хаосу й емоційного перенавантаження.

Реклама

Також пропонуємо інші святкові теми до зимових свят

Коли можна ставити ялинку в грудні 2025, щоб залучити щастя та удачу в дім.

Реклама

У яких модних кольорах прикрасити ялинку — 14 незабутніх ідей.

Як слід прикрасити ялинку на Новий рік 2026, щоб задобрити Червоного Вогняного Коня.

Реклама

Як декорувати кухню до зимових свят 2025-2026.

Що потрібно встигнути зробити до новорічних свят, щоб уникнути стресу та метушні.