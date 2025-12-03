Відео
Коли не можна ставити ялинку 2025-2026 — небезпечні дати

Дата публікації: 3 грудня 2025 23:30
Коли не можна ставити ялинку 2025-2026 — дати, що принесуть нещастя
Дівчина прикрашає ялинку на свята. Фото: freepik.com

Взимку святковий настрій починається з моменту, коли в оселі з'являється ялинка. Вона дарує тепло та затишок, атмосфера стає ніби магічною. Проте, астрологи стверджують, є дати коли енергетика надто напружена, і замість відчуття щастя можна отримати втому, сварки та неспокій.

Новини.LIVE з посиланням на РБК-Україна розповідає, у які небезпечні дати грудня не можна ставити в домі ялинку, щоб уникнути нещасть.

Небезпечні дні грудня 2025 — коли не можна ставити новорічну ялинку

Астрологи зазначають, що ці дати мають складну енергетику, коли емоції нестабільні, а будь-які нові дії можуть викликати напруження чи небажані події:

  • 13 грудня — напружений день під впливом Місяця у Скорпіоні

Це буде один з найбільш складних днів місяця, який може викликати імпульсивність та конфлікти. Ставити ялинку у цей день не рекомендують, адже він може принести дрібні сварки та непорозуміння.

  • 14 грудня — доба очищення, а не створення нового

Місяць продовжує перебувати у Скорпіоні, роблячи атмосферу важкою. Це час, коли варто позбуватися старого. Нові починання будуть невдалими. Декорування оселі або прикрашання ялинки можуть принести роздратування та зіпсувати святковий настрій на довгий час.

У які дні грудня 2025 не можна ставити ялинку, щоб не накликати нещасть
Дівчина прикрашає ялинку на свята. Фото: freepik.com
  • 18 грудня — темний період перед молодим Місяцем

Це найнижча точка місячної енергії. Люди відчувають втому, нестачу сил і внутрішніх ресурсів. Простір буквально не приймає нічого нового, тому поставлена ялинка може залишити відчуття спустошення.

  • 29 грудня — день метушні та зайвих слів

Місяць у Близнюках у цю дату приносить у життя справжній хаос. Увага розсіяна, настрій нестабільний. Тож, будь-які спроби прикрасити ялинку можуть принести нервозність, роздратування та зайву метушню.

  • 30 грудня — емоційне та енергетичне виснаження

Це пасивний день, коли концентрація падає, емоції нестійкі, а сили швидко зникають. Якщо встановити чи декорувати ялинку саме 30 грудня, можна зустріти Новий рік у стані втоми, внутрішнього хаосу й емоційного перенавантаження.

Різдво новорічна ялинка Астрологія поради дати Новий рік 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
