Новий рік 2026 — у яких кольорах прикрашати ялинку, щоб створити вау-ефект

Дівчина прикрашає новорічну ялинку. Фото: freepik.com

Вже скоро українці прикрашатимуть у своїх домівках ялинки, готуючись до Святого Миколая, Різдва та Нового року 2026. Природно, постає питання — як же декорувати новорічну красуню, щоб створити той самий вау-ефект та магічний настрій? Цей сезон може стати тим ідеальним часом, щоб відійти від звичних рішень та дозволити святу заграти новими фарбами. Цьогоріч дизайнери пропонують несподівані комбінації, які підкреслять стиль вашого дому та подарують класичному святу сучасне звучання.

Новини.LIVE з посиланням на Martha Stewart розповідає про сміливі та свіжі ідеї, завдяки яким ваша ялинка 2025–2026 буде незабутньою.

Реклама

Читайте також:

У яких кольорах прикрасити ялинку 2025-2026

Цього сезону дизайнери пропонують 14 варіантів кольорової гами та декору ялинки:

Синя гама — спокій, стиль і легкий морський настрій

Попри те, що астрологи категорично проти синього кольору, який не імпонує Червоному Вогняному Коню, дизайнери заносять цей відтінок до фаворитів сезону. Він чудово пасує інтер'єрам, де хочеться зберегти легкість і гармонію.

Прохолоди та вишуканості ялинці додадуть:

світла бірюза;

глибокий сапфір;

пастельний блакитний.

Спробуйте поєднати різні фактури: оксамит, льон, джут, скло. Така композиція виглядає не лише модно, а й дуже дорого.

Металік — золото, срібло та бронза

Класична розкіш, яка ніколи не підводить. Суміш золотих, срібних і бронзових прикрас створює блискучий, святковий образ, що пасує практично будь-якому інтер'єру. Грайте із глянцевими та матовими поверхнями, додавайте блискітки, дзеркальні кульки та стрічки. Така ялинка виглядає святково, але водночас стримано та елегантно.

Бірюзовий і рожевий — незвичне, але дуже свіже поєднання

Ця комбінація стала відкриттям останніх сезонів. М'який рожевий і холодний бірюзовий роблять декор легким, романтичним, трохи фантазійним. Додайте кілька квіткових акцентів, наприклад, штучні орхідеї або свіжі троянди, — і отримаєте справжню святкову композицію, яка не схожа ні на одну іншу.

Білі відтінки — зимова казка без зайвих деталей

Якщо хочеться максимально чистої та стильної ялинки — обирайте білу гаму. Вона миттєво створює атмосферу засніженого лісу. Білий, молочний, слонова кістка, невеликі акценти під кригу — усе це формує дуже ніжний, сучасний образ. Для фактури можна додати білих фігурок тварин, пухнасті декоративні елементи чи прозорі кульки.

Родина прикрашає ялинку. Фото: freepik.com

Помаранчевий, рожевий і синій — яскравий ретро-тренд

Несподіване поєднання, яке створює ефект свята у стилі ретро. Помаранчевий додає тепла, синій освіжає, рожевий робить композицію сучасною та світлою.

Зелений і золото — елегантна класика

Темно-зелена ялинка у поєднанні із золотою палітрою завжди виглядає шляхетно. Можна додати золоті стрічки, дрібні дзеркальні прикраси. Такий варіант наближений до традиції, але при цьому дуже стильний.

Яскраві кольори — сміливо, сучасно і весело

Для тих, хто мріє про справжній вибух настрою, підійдуть соковиті насичені кольори. Малиновий, бірюзовий, фіолетовий, лаймовий — обирайте найсміливіші відтінки. Стильна деталь сезону: кольорові декоративні свічки або навіть чорна ялинка як основа.

Рожеве золото та пастель— ніжність з нотками розкоші

Рожеве золото надає декору делікатного блиску та тепла. Це більш м'яка, сучасна версія класичного золотого. Добре поєднується з блідо-рожевими і теплими кремовими прикрасами.

Шавлія, апельсин і золото — природна палітра

Це ідеальне рішення для тих, хто хоче затишку та натуральних відтінків. Шавлія, мідь, приглушений помаранчевий і матове золото формують атмосферу осінньо-зимового спокою, але при цьому виглядають святково й дуже сучасно.

Слонова кістка і зелений — вічна елегантність

Ідеальне поєднання для тих, хто цінує простоту. Шари білого, м'які текстури, стрічки у кольорі слонової кістки — і ваша ялинка виглядає спокійно, дорого та стримано. Зелень лише підкреслює її довершеність.

Ніжно-рожевий і білий — легкість та жіночність

Це свіже та дуже ніжне рішення для тих, хто хоче додати трохи мрійливості й світла. Світло-рожеві прикраси у поєднанні з білим створюють делікатний, елегантний та дуже повітряний образ.

Мама з донькою прикрашають ялинку. Фото: freepik.com

Відтінки зеленого та срібло — холодний блиск і святковий об'єм

Світло-зелена основа, багато зелених прикрас і трохи срібла створюють сучасний та виразний ефект. Це вибір для тих, хто хоче зберегти традиційну зелень, але зробити її більш святковою й об'ємною.

Срібло і чорний — ультрасучасний стиль

Це поєднання виглядає впевнено, яскраво та максимально сучасно. Чорний колір додає глибини, а срібло наповнює кімнату святковим блиском. Така ялинка стає елементом інтер'єру, який точно привертає увагу.

Гранатовий, рожевий і зелений — традиція з новим акцентом

Якщо вам подобається класика, але хочеться її освіжити, оберіть насичений гранатовий замість стандартного червоного, а поруч додайте рожеві й зелені акценти. Поєднання виглядає глибоко, святково й дуже сучасно.

Також пропонуємо інші святкові теми до зимових свят

Коли прикрашати ялинку в грудні 2025, щоб залучити щастя та удачу.

Як прикрасити ялинку на Новий рік 2026, щоб задобрити Червоного Вогняного Коня.

Як можна прикрасити кухню до зимових свят, щоб створити особливу святкову атмосферу.

Що варто встигнути зробити до новорічних свят.