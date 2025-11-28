Лунный календарь дел на декабрь 2025 — когда и что планировать, благоприятные дни

Девушка держит в руках Луну. Фото: Margarita Kareva

Декабрь — время, когда дела ускоряются, а подготовка к праздникам переплетается с желанием успеть завершить все запланированное. Но астрологи отмечают: лунный календарь на каждый день поможет выбрать благоприятные дни первого месяца зимы, ведь ритмы Луны существенно влияют на нашу продуктивность и эмоциональное состояние. Именно поэтому стоит заранее знать, когда энергия поддерживает активные действия, а когда лучше притормозить, обдумать планы и избегать лишних рисков.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем дел на декабрь 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни первого месяца зимы, чтобы спланировать важные дела и встретить праздники в хорошем настроении.

Фазы Луны в декабре 2025 года

Растущая Луна — с 1 по 4 декабря;

— с 1 по 4 декабря; Полнолуние в знаке Близнецы — 5 декабря в 1:14 по Киеву;

— 5 декабря в 1:14 по Киеву; убывающая Луна — с 6 по 19 декабря;

— с 6 по 19 декабря; Новолуние в знаке Козерога — 20 декабря в 3:43 по Киеву;

— 20 декабря в 3:43 по Киеву; Растущая Луна — с 21 по 31 декабря;

— с 21 по 31 декабря; Солнечное затмение — нет;

— нет; Лунное затмение — нет.

Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Как использовать лунный календарь в повседневной жизни

Лунный календарь помогает структурировать график, уменьшить ощущение хаоса и лучше управлять собственной энергией. Он не является абсолютным правилом, но становится полезным ориентиром, особенно в предновогодний период.

Планируя день, стоит:

использовать периоды растущей Луны для действий, стартов и важных шагов;

оставлять убывающую Луну для завершения, упорядочения и очищения;

не перегружать себя в дни полнолуния и новолуния, прислушиваться к собственному состоянию;

сочетать календарь с реальными делами и целями.

Такой подход помогает сохранять баланс и избегать суеты, которая обычно накатывается в конце года.

Девушка с песочными часами. Фото: pixabay.com

Лунный календарь на декабрь 2025 — какие дни самые благоприятные

Благоприятные дни: 1, 4, 11, 18, 25, 26, 29 декабря.

Это дни со стабильной, мягкой и продуктивной энергией. Хорошо подходят для:

новых идей;

активных действий;

встреч;

переговоров;

путешествий;

обучения или творческих инициатив.

Эмоциональный фон в эти периоды более ровный, интуиция подсказывает точнее, а любые обдуманные шаги дают ощутимый результат.

Девушка держит в руках Луну. Фото: shutterstock.com

Когда неблагоприятные дни в декабре 2025 года

Неблагоприятные дни: 2, 5, 14, 20, 22, 24, 31 декабря.

В эти даты стоит действовать внимательнее и избегать ответственных решений. Нежелательно назначать важные встречи, рисковать финансами или подписывать новые контракты. Возможны задержки, недоразумения или эмоциональные перепады. Лучше сосредоточиться на рутинах и задачах, которые не требуют быстрых ответов.

Лунный календарь дел на декабрь 2025 — какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 4, 10, 18, 21, 29 декабря.

Даты, которые будут благоприятны для планирования бюджета, покупок, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 4, 10, 11, 16, 18, 21, 27, 29 декабря.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 1, 4, 6, 8, 11, 21, 27, 30 декабря.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 4, 7, 10, 11, 19, 21, 25 декабря.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26 декабря.

Лучшие дни для бракосочетания: 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26 декабря.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 1, 4, 10, 11, 21, 29 декабря.

