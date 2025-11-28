Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Лунный календарь на декабрь 2025 — когда дни успеха и прибыли

Лунный календарь на декабрь 2025 — когда дни успеха и прибыли

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 10:30
Лунный календарь дел на декабрь 2025 — когда и что планировать, благоприятные дни
Девушка держит в руках Луну. Фото: Margarita Kareva

Декабрь — время, когда дела ускоряются, а подготовка к праздникам переплетается с желанием успеть завершить все запланированное. Но астрологи отмечают: лунный календарь на каждый день поможет выбрать благоприятные дни первого месяца зимы, ведь ритмы Луны существенно влияют на нашу продуктивность и эмоциональное состояние. Именно поэтому стоит заранее знать, когда энергия поддерживает активные действия, а когда лучше притормозить, обдумать планы и избегать лишних рисков.

Новини.LIVE делится с вами лунным календарем дел на декабрь 2025 года, который подскажет благоприятные и неблагоприятные дни первого месяца зимы, чтобы спланировать важные дела и встретить праздники в хорошем настроении.

Реклама
Читайте также:

Фазы Луны в декабре 2025 года

  • Растущая Луна — с 1 по 4 декабря;
  • Полнолуние в знаке Близнецы — 5 декабря в 1:14 по Киеву;
  • убывающая Луна — с 6 по 19 декабря;
  • Новолуние в знаке Козерога — 20 декабря в 3:43 по Киеву;
  • Растущая Луна — с 21 по 31 декабря;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

 

Фазы Луны в декабре 2025 года
Разные фазы Луны. Фото: freepik.com

Как использовать лунный календарь в повседневной жизни

Лунный календарь помогает структурировать график, уменьшить ощущение хаоса и лучше управлять собственной энергией. Он не является абсолютным правилом, но становится полезным ориентиром, особенно в предновогодний период.

Планируя день, стоит:

  • использовать периоды растущей Луны для действий, стартов и важных шагов;
  • оставлять убывающую Луну для завершения, упорядочения и очищения;
  • не перегружать себя в дни полнолуния и новолуния, прислушиваться к собственному состоянию;
  • сочетать календарь с реальными делами и целями.

Такой подход помогает сохранять баланс и избегать суеты, которая обычно накатывается в конце года.

 

Как использовать лунный календарь в повседневной жизни
Девушка с песочными часами. Фото: pixabay.com

Лунный календарь на декабрь 2025 какие дни самые благоприятные

Благоприятные дни: 1, 4, 11, 18, 25, 26, 29 декабря.

Это дни со стабильной, мягкой и продуктивной энергией. Хорошо подходят для:

  • новых идей;
  • активных действий;
  • встреч;
  • переговоров;
  • путешествий;
  • обучения или творческих инициатив.

Эмоциональный фон в эти периоды более ровный, интуиция подсказывает точнее, а любые обдуманные шаги дают ощутимый результат.

 

Лунный календарь на декабрь 2025 — какие дни самые благоприятные
Девушка держит в руках Луну. Фото: shutterstock.com

Когда неблагоприятные дни в декабре 2025 года

Неблагоприятные дни: 2, 5, 14, 20, 22, 24, 31 декабря.

В эти даты стоит действовать внимательнее и избегать ответственных решений. Нежелательно назначать важные встречи, рисковать финансами или подписывать новые контракты. Возможны задержки, недоразумения или эмоциональные перепады. Лучше сосредоточиться на рутинах и задачах, которые не требуют быстрых ответов.

Лунный календарь дел на декабрь 2025 какие дни благоприятны по разным сферам

Самые благоприятные дни для любых начинаний: 4, 10, 18, 21, 29 декабря.

Даты, которые будут благоприятны для планирования бюджета, покупок, финансовых операций, прибыли, бизнеса, старта нового проекта, повышения или смены работы: 4, 10, 11, 16, 18, 21, 27, 29 декабря.

Благоприятные дни для поездок и путешествий: 1, 4, 6, 8, 11, 21, 27, 30 декабря.

Благоприятные дни для творчества и спорта: 4, 7, 10, 11, 19, 21, 25 декабря.

Идеальные даты для свиданий, романтических встреч и признаний в любви: 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26 декабря.

Лучшие дни для бракосочетания: 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26 декабря.

Благоприятные дни для похода к врачу, косметических процедур: 1, 4, 10, 11, 21, 29 декабря.

Напомним, мы рассказывали, когда ставить елку по лунному календарю, чтобы новогодняя красавица принесла в дом счастье и удачу.

Также узнавайте, что стоит успеть сделать до новогодних праздников, чтобы праздновать без лишней суеты.

декабрь Астрология советы лунный календарь молодая Луна полнолуние
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации