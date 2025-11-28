Місячний календар справ на грудень 2025 — коли та що планувати, сприятливі дні

Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: Margarita Kareva

Грудень — час, коли справи прискорюються, а підготовка до свят переплітається з бажанням встигнути завершити все заплановане. Та астрологи наголошують: місячний календар на кожен день допоможе обрати найсприятливіші дні першого місяця зими, адже ритми Місяця істотно впливають на нашу продуктивність та емоційний стан. Саме тому варто заздалегідь знати, коли енергія підтримує активні дії, а коли краще пригальмувати, обміркувати плани й уникати зайвих ризиків.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем справ на грудень 2025 року, який підкаже сприятливі та несприятливі дні першого місяця зими, щоб спланувати важливі справи та зустріти свята у гарному настрої.

Фази Місяця у грудні 2025 року

Місяць, що зростає — з 1 по 4 грудня;

— з 1 по 4 грудня; Повня у знаку Близнюки — 5 грудня о 1:14 за Києвом;

— 5 грудня о 1:14 за Києвом; Місяць, що спадає — з 6 по 19 грудня;

— з 6 по 19 грудня; Молодик у знаку Козерога — 20 грудня о 3:43 за Києвом;

— 20 грудня о 3:43 за Києвом; Місяць, що зростає — з 21 по 31 грудня;

— з 21 по 31 грудня; Сонячне затемнення — немає;

— немає; Місячне затемнення — немає.

Різні фази Місяця. Фото: freepik.com

Як використовувати місячний календар у повсякденному житті

Місячний календар допомагає структурувати графік, зменшити відчуття хаосу та краще керувати власною енергією. Він не є абсолютним правилом, але стає корисним орієнтиром, особливо у передноворічний період.

Плануючи день, варто:

використовувати періоди Місяця, що росте, для дій, стартів і важливих кроків;

залишати спадний Місяць для завершення, впорядкування та очищення;

не перевантажувати себе в дні повні та молодика, прислухатися до власного стану;

поєднувати календар із реальними справами та цілями.

Такий підхід допомагає зберігати баланс і уникати метушні, яка зазвичай накочується наприкінці року.

Дівчина з пісочним годинником. Фото: pixabay.com

Місячний календар на грудень 2025 — які дні найсприятливіші

Сприятливі дні: 1, 4, 11, 18, 25, 26, 29 грудня.

Це дні зі стабільною, м'якою й продуктивною енергією. Добре підходять для:

нових ідей;

активних дій;

зустрічей;

переговорів;

подорожей;

навчання чи творчих ініціатив.

Емоційний фон у ці періоди рівніший, інтуїція підказує точніше, а будь-які обдумані кроки дають відчутний результат.

Дівчина тримає в руках Місяць. Фото: shutterstock.com

Коли несприятливі дні у грудні 2025 року

Несприятливі дні: 2, 5, 14, 20, 22, 24, 31 грудня.

У ці дати варто діяти уважніше та уникати відповідальних рішень. Небажано призначати важливі зустрічі, ризикувати фінансами чи підписувати нові контракти. Можливі затримки, непорозуміння або емоційні перепади. Найкраще зосередитись на рутинах і завданнях, які не потребують швидких відповідей.

Місячний календар справ на грудень 2025 — які дні сприятливі за різними сферами

Найсприятливіші дні для будь-яких починань: 4, 10, 18, 21, 29 грудня.

Дати, які будуть сприятливі для планування бюджету, покупок, фінансових операцій, прибутку, бізнесу, старту нового проєкту, підвищення або зміни роботи: 4, 10, 11, 16, 18, 21, 27, 29 грудня.

Сприятливі дні для поїздок та подорожей: 1, 4, 6, 8, 11, 21, 27, 30 грудня.

Сприятливі дні для творчості та спорту: 4, 7, 10, 11, 19, 21, 25 грудня.

Ідеальні дати для побачень, романтичних зустрічей та зізнань у коханні: 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26 грудня.

Найкращі дні для одруження: 3, 6, 7, 10, 11, 25, 26 грудня.

Сприятливі дні для походу до лікаря, косметичних процедур: 1, 4, 10, 11, 21, 29 грудня.

