Новый год 2026 — что нельзя дарить, чтобы не разгневать Лошадь

Что нельзя дарить на Новый год 2026, чтобы не отпугнуть Лошадь
Уже скоро мы будем встречать Новый 2026 год. Традиционно к празднику мы готовим подарки для своих родных и друзей. Астрологи говорят, стоит учитывать не только интересы человека, которому вы готовите презент, но и энергию будущего года, которым будет руководить Красный Огненный Конь — символ свободы, движения и благородства. Неудачный презент может стать причиной неприятностей и сдержать финансовый поток.
Новини.LIVE рассказывает, какие подарки нельзя дарить на Новый 2026 год, чтобы не отпугнуть Лошадь и избежать несчастий.
Что нельзя дарить на Новый год 2026 — избегаем гнева Огненной Лошади
Подарки, ограничивающие свободу
Огненная Лошадь ценит пространство и свободу, поэтому любые вещи, символически или практически ограничивающие движение, считаются нежелательными. Это могут быть:
- ремни;
- пояса;
- тесные аксессуары;
- платки и шарфы.
Эти вещи могут ассоциироваться с ограничением развития и приостановкой движения вперед.
Подарки, касающиеся финансов
Кошельки или копилки — особенно пустые, могут символизировать отсутствие достатка. Если выбираете кошелек в подарок, положите в него хотя бы одну монету — это традиционный символ привлечения богатства.
Вещи с негативной или разрушительной символикой
Избегайте подарков, несущих нестабильность или разрушающих гармонию:
- острые предметы (ножи, ножницы, режущий инвентарь) — символ рассечения удачи и конфликтов;
- сувениры с мрачными или агрессивными образами — статуэтки или картины с грустью, скукой или застоем энергии.
Лошадь — живое и стремительное животное, поэтому тяжелые и мрачные символы могут восприниматься как "антиподарок".
Подарки, символизирующие потерю или мимолетность
Некоторые вещи несут намек на разрыв отношений или финансовые трудности:
- обувь — во многих традициях символизирует уход и нестабильность;
- духи с резкими ароматами — быстро "исчезают", вместе с ними может исчезать удача;
- часы — может навлечь проблемы в финансах.
Подарки, намекающие на обязанности или недостатки
Предметы, средства или аксессуары для улучшения внешности, исправления недостатков — весы, антицеллюлитные наборы, косметика — такие подарки нарушают гармонию и подрывают уверенность.
Низкосортные или неаккуратные вещи — выглядят неуважительно и могут испортить энергетику подарка.
Также предлагаем другие праздничные темы к зимним праздникам
Какие вещи надо выбросить перед Новым годом 2026, чтобы впустить в жизнь светлые перемены.
В каких цветах встречать Новый год 2026, чтобы весь год сопровождало счастье.
Какие цвета на Новый год 2026 могут отвернуть удачу.
Что нужно успеть сделать до новогодних праздников, чтобы избежать стресса и суеты.
Как следует украсить елку на Новый год 2026, чтобы задобрить Красную Огненную Лошадь.
Читайте Новини.LIVE!