Главная Праздники Что нельзя дарить на Новый год 2026, чтобы не отпугнуть Лошадь

Что нельзя дарить на Новый год 2026, чтобы не отпугнуть Лошадь

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 23:51
Новый год 2026 — что нельзя дарить, чтобы не разгневать Лошадь
Подарки на Новый год. Фото: freepik.com

Уже скоро мы будем встречать Новый 2026 год. Традиционно к празднику мы готовим подарки для своих родных и друзей. Астрологи говорят, стоит учитывать не только интересы человека, которому вы готовите презент, но и энергию будущего года, которым будет руководить Красный Огненный Конь — символ свободы, движения и благородства. Неудачный презент может стать причиной неприятностей и сдержать финансовый поток.

Новини.LIVE рассказывает, какие подарки нельзя дарить на Новый 2026 год, чтобы не отпугнуть Лошадь и избежать несчастий.

Что нельзя дарить на Новый год 2026 — избегаем гнева Огненной Лошади

Подарки, ограничивающие свободу

Огненная Лошадь ценит пространство и свободу, поэтому любые вещи, символически или практически ограничивающие движение, считаются нежелательными. Это могут быть:

  • ремни;
  • пояса;
  • тесные аксессуары;
  • платки и шарфы.

Эти вещи могут ассоциироваться с ограничением развития и приостановкой движения вперед.

Подарки, касающиеся финансов

Кошельки или копилки — особенно пустые, могут символизировать отсутствие достатка. Если выбираете кошелек в подарок, положите в него хотя бы одну монету — это традиционный символ привлечения богатства.

Вещи с негативной или разрушительной символикой

Избегайте подарков, несущих нестабильность или разрушающих гармонию:

  • острые предметы (ножи, ножницы, режущий инвентарь) — символ рассечения удачи и конфликтов;
  • сувениры с мрачными или агрессивными образами — статуэтки или картины с грустью, скукой или застоем энергии.

Лошадь — живое и стремительное животное, поэтому тяжелые и мрачные символы могут восприниматься как "антиподарок".

 

Что нельзя дарить на Новый год 2026 — избегаем гнева Огненной Лошади
Подарки на Новый год. Фото: freepik.com
Подарки, символизирующие потерю или мимолетность

Некоторые вещи несут намек на разрыв отношений или финансовые трудности:

  • обувь — во многих традициях символизирует уход и нестабильность;
  • духи с резкими ароматами — быстро "исчезают", вместе с ними может исчезать удача;
  • часы — может навлечь проблемы в финансах.
Подарки, намекающие на обязанности или недостатки

Предметы, средства или аксессуары для улучшения внешности, исправления недостатков — весы, антицеллюлитные наборы, косметика — такие подарки нарушают гармонию и подрывают уверенность.

Низкосортные или неаккуратные вещи — выглядят неуважительно и могут испортить энергетику подарка.

София Сурай - Редактор
Автор:
София Сурай
