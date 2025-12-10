Новый год 2026 — что нельзя дарить, чтобы не разгневать Лошадь

Подарки на Новый год. Фото: freepik.com

Уже скоро мы будем встречать Новый 2026 год. Традиционно к празднику мы готовим подарки для своих родных и друзей. Астрологи говорят, стоит учитывать не только интересы человека, которому вы готовите презент, но и энергию будущего года, которым будет руководить Красный Огненный Конь — символ свободы, движения и благородства. Неудачный презент может стать причиной неприятностей и сдержать финансовый поток.

Новини.LIVE рассказывает, какие подарки нельзя дарить на Новый 2026 год, чтобы не отпугнуть Лошадь и избежать несчастий.

Реклама

Читайте также:

Что нельзя дарить на Новый год 2026 — избегаем гнева Огненной Лошади

Подарки, ограничивающие свободу

Огненная Лошадь ценит пространство и свободу, поэтому любые вещи, символически или практически ограничивающие движение, считаются нежелательными. Это могут быть:

ремни;

пояса;

тесные аксессуары;

платки и шарфы.

Эти вещи могут ассоциироваться с ограничением развития и приостановкой движения вперед.

Подарки, касающиеся финансов

Кошельки или копилки — особенно пустые, могут символизировать отсутствие достатка. Если выбираете кошелек в подарок, положите в него хотя бы одну монету — это традиционный символ привлечения богатства.

Вещи с негативной или разрушительной символикой

Избегайте подарков, несущих нестабильность или разрушающих гармонию:

острые предметы (ножи, ножницы, режущий инвентарь) — символ рассечения удачи и конфликтов;

(ножи, ножницы, режущий инвентарь) — символ рассечения удачи и конфликтов; сувениры с мрачными или агрессивными образами — статуэтки или картины с грустью, скукой или застоем энергии.

Лошадь — живое и стремительное животное, поэтому тяжелые и мрачные символы могут восприниматься как "антиподарок".

Подарки на Новый год. Фото: freepik.com

Подарки, символизирующие потерю или мимолетность

Некоторые вещи несут намек на разрыв отношений или финансовые трудности:

обувь — во многих традициях символизирует уход и нестабильность;

— во многих традициях символизирует уход и нестабильность; духи с резкими ароматами — быстро "исчезают", вместе с ними может исчезать удача;

— быстро "исчезают", вместе с ними может исчезать удача; часы — может навлечь проблемы в финансах.

Подарки, намекающие на обязанности или недостатки

Предметы, средства или аксессуары для улучшения внешности, исправления недостатков — весы, антицеллюлитные наборы, косметика — такие подарки нарушают гармонию и подрывают уверенность.

Низкосортные или неаккуратные вещи — выглядят неуважительно и могут испортить энергетику подарка.

Также предлагаем другие праздничные темы к зимним праздникам

Какие вещи надо выбросить перед Новым годом 2026, чтобы впустить в жизнь светлые перемены.

В каких цветах встречать Новый год 2026, чтобы весь год сопровождало счастье.

Какие цвета на Новый год 2026 могут отвернуть удачу.

Что нужно успеть сделать до новогодних праздников, чтобы избежать стресса и суеты.

Как следует украсить елку на Новый год 2026, чтобы задобрить Красную Огненную Лошадь.