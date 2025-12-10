Новий рік 2026 — що не можна дарувати, щоб не розгнівати Коня

Подарунки на Новий рік. Фото: freepik.com

Вже скоро ми зустрічатимемо Новий 2026 рік. Традиційно до свята ми готуємо подарунки для своїх рідних та друзів. Астрологи кажуть, варто враховувати не тільки інтереси людини, якій ви готуєте презент, а й енергію майбутнього року, яким керуватиме Червоний Вогняний Кінь — символ свободи, руху та благородства. Невдалий презент може стати причиною неприємностей та стримати фінансовий потік.

Новини.LIVE розповідає, які подарунки не можна дарувати на Новий 2026 рік, щоб не відлякати Коня та уникнути нещасть.

Що не можна дарувати на Новий рік 2026 — уникаємо гніву Вогняного Коня

Подарунки, що обмежують свободу

Вогняний Кінь цінує простір і свободу, тому будь-які речі, що символічно чи практично обмежують рух, вважаються небажаними. Це можуть бути:

ремені;

пояси;

тісні аксесуари;

хустки та шарфи.

Ці речі можуть асоціюватися з обмеженням розвитку та призупиненням руху вперед.

Подарунки, що стосуються фінансів

Гаманці або скарбнички — особливо порожні, можуть символізувати відсутність достатку. Якщо обираєте гаманець у подарунок, покладіть у нього хоча б одну монету — це традиційний символ залучення багатства.

Речі з негативною або руйнівною символікою

Уникайте подарунків, що несуть нестабільність або руйнують гармонію:

гострі предмети (ножі, ножиці, різальний інвентар) — символ розсікання удачі та конфліктів;

(ножі, ножиці, різальний інвентар) — символ розсікання удачі та конфліктів; сувеніри з похмурими або агресивними образами — статуетки чи картини із смутком, нудьгою або застоєм енергії.

Кінь — жива та стрімка тварина, тому важкі та похмурі символи можуть сприйматися як "антиподарунок".

Подарунки на Новий рік. Фото: freepik.com

Подарунки, що символізують втрату або швидкоплинність

Деякі речі несуть натяк на розрив стосунків або фінансові труднощі:

взуття — у багатьох традиціях символізує відхід та нестабільність;

— у багатьох традиціях символізує відхід та нестабільність; парфуми з різкими ароматами — швидко "зникають", разом із ними може зникати удача;

— швидко "зникають", разом із ними може зникати удача; годинники — може накликати проблеми у фінансах.

Подарунки, що натякають на обов'язки або недоліки

Предмети, засоби або аксесуари для покращення зовнішності, виправлення недоліків — ваги, антицелюлітні набори, косметика — такі подарунки порушують гармонію і підривають впевненість.

Низькосортні або неакуратні речі — виглядають неповажно і можуть зіпсувати енергетику подарунка.

