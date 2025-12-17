Новий рік 2026 — що вдягнути на свято за знаком Зодіаку, щоб привабити шалену удачу

Пара зустрічає Новий рік. Фото: AI/Новини.LIVE

Новорічна ніч має особливу силу, коли можна задати настрій і напрямок на цілий рік уперед. Астрологи стверджують, образ, у якому ви зустрінете Новий рік 2026, здатен привернути удачу та підсилити вашу природну харизму. Значення має колір, фактура та навіть деталі.

Новини.LIVE розповідає, що вдягнути на Новий рік 2026 кожному знаку Зодіаку, щоб святковий лук став вашим головним талісманом удачі.

Овен

Енергія Овнів потребує яскравих та впевнених образів. У новорічну ніч вам пасуватимуть відтінки вогню: насичений червоний, бордо, рубінові акценти.

Жінки: сукні або костюми у червоній, кораловій чи бордовій палітрі, акцент на плечах або талії, легкий блиск.

Чоловіки: костюми глибоких тонів марсала, темно-червоного або графіту, плюс виразний аксесуар у червоному відтінку.

Телець

Тельцям варто зустрічати Новий рік в одязі з м'яких та дорогих тканин, приємних на дотик. Відтінки мають бути вишуканими, а не кричущими. Краще один якісний аксесуар, ніж багато біжутерії.

Жінки: оксамит, шкіра, кашемір у карамельних, теракотових або шоколадних відтінках.

Чоловіки: темно-зелений, коричневий або глибокий синій, фактурний светр чи добре скроєний піджак.

Близнюки

Для вас святковий образ — поле для експериментів. Комбінація текстур, контрастів і несподіваних деталей чудово підкреслить вашу живу, допитливу натуру. Робіть ставку на легкість і рух.

Жінки: асиметричні силуети, тканини з делікатним блиском, сріблясті або золотисті акценти.

Чоловіки: світлі сорочки з контрастними штанами або монохромні образи з металевими деталями.

Рак

Ракам важливо, щоб святковий одяг дарував відчуття затишку й внутрішнього спокою. М'які тканини, пастельна палітра та делікатний блиск створюють образ, у якому легко бути собою.

Жінки: молочні, перлинні, відтінки шампанського, мереживо або шифон.

Чоловіки: класичні костюми, светри у світло-сірих або м'яких синіх тонах, біла сорочка, стримані аксесуари.

Лев

Вам личать ефектні тканини, насичені кольори та відчуття свята в кожній деталі. У 2026-му варто дозволити собі сяяти.

Жінки: золото, металік, атлас, блискучі прикраси та виразні силуети.

Чоловіки: smart-casual з акцентом — запонки, хустинка або ремінь із благородним блиском.

Діва

Чіткість, якість, акуратність і продуманість без зайвого декору — основа вашого новорічного стилю.

Жінки: мінімалізм у нюдових, молочних або сіро-блакитних тонах, натуральні тканини.

Чоловіки: світлі лаконічні образи з теплими коричневими або бежевими акцентами.

Терези

Ваш новорічний образ має бути легким та бездоганно вивіреним. Вишукані аксесуари, благородні відтінки та якісні тканини.

Жінки: витончені силуети, напівпрозорі тканини, м'які золоті або червоні акценти.

Чоловіки: костюми або светри у благородних кольорах — сливовому, бордо, глибокому синьому.

Скорпіон

Ваш стиль — це магнетизм, який неможливо не помітити. Темна палітра, мінімум деталей і один сильний акцент створять образ із глибокою енергетикою.

Жінки: чорний, вугільний або темно-бордовий плюс яскрава деталь — помада, прикраса.

Чоловіки: темні костюми, шкіряні елементи, стримані, але статусні аксесуари.

Стрілець

Свобода і рух — ось що має читатися у вашому новорічному образі. Вільні силуети виглядають особливо привабливо, якщо доповнені яскравими деталями.

Жінки: насичені сині, сапфірові або червоні відтінки, експериментальні фасони.

Чоловіки: темний піджак у поєднанні з яскравою сорочкою або оригінальним аксесуаром.

Козеріг

Ваш ідеальний образ — класика, що не підвладна часу. На Новий рік 2026 одяг має транслювати стабільність, силу й внутрішню зібраність.

Жінки: суворі силуети, земляні або пастельні відтінки, мінімалістичні прикраси.

Чоловіки: темно-синій або графітовий костюм, акуратні аксесуари, ідеальна посадка.

Водолій

Ви завжди на крок попереду, тому новорічний образ може бути сміливим і нестандартним: металік, асиметрія, футуристичні елементи.

Жінки: незвичні фасони, срібло, холодні сині й бірюзові тони.

Чоловіки: поєднання білого, сірого та синього, оригінальні аксесуари з характером.

Риби

Ваш новорічний стиль — це настрій і відчуття. М'які тканини, текучі силуети та відтінки води створюють образ, у якому хочеться мріяти.

Жінки: лавандові, перлинні, блакитні кольори, сукні з легкою драпіровкою.

Чоловіки: світлі поєднання, м'які фактури, делікатні золотисті акценти.

