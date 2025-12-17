Новый год 2026 — что надеть на праздник по знаку Зодиака, чтобы привлечь бешеную удачу

Пара встречает Новый год. Фото: AI/Новини.LIVE

Новогодняя ночь имеет особую силу, когда можно задать настроение и направление на целый год вперед. Астрологи утверждают, образ, в котором вы встретите Новый год 2026, способен привлечь удачу и усилить вашу природную харизму. Значение имеет цвет, фактура и даже детали.

Новини.LIVE рассказывает, что надеть на Новый год 2026 каждому знаку Зодиака, чтобы праздничный лук стал вашим главным талисманом удачи.

Овен

Энергия Овнов требует ярких и уверенных образов. В новогоднюю ночь вам подойдут оттенки огня: насыщенный красный, бордо, рубиновые акценты.

Женщины: платья или костюмы в красной, коралловой или бордовой палитре, акцент на плечах или талии, легкий блеск.

Мужчины: костюмы глубоких тонов марсала, темно-красного или графита, плюс выразительный аксессуар в красном оттенке.

Телец

Тельцам стоит встречать Новый год в одежде из мягких и дорогих тканей, приятных на ощупь. Оттенки должны быть изысканными, а не кричащими. Лучше один качественный аксессуар, чем много бижутерии.

Женщины: бархат, кожа, кашемир в карамельных, терракотовых или шоколадных оттенках.

Мужчины: темно-зеленый, коричневый или глубокий синий, фактурный свитер или хорошо скроенный пиджак.

Близнецы

Для вас праздничный образ — поле для экспериментов. Комбинация текстур, контрастов и неожиданных деталей прекрасно подчеркнет вашу живую, любознательную натуру. Делайте ставку на легкость и движение.

Женщины: асимметричные силуэты, ткани с деликатным блеском, серебристые или золотистые акценты.

Мужчины: светлые рубашки с контрастными брюками или монохромные образы с металлическими деталями.

Рак

Ракам важно, чтобы праздничная одежда дарила ощущение уюта и внутреннего спокойствия. Мягкие ткани, пастельная палитра и деликатный блеск создают образ, в котором легко быть собой.

Женщины: молочные, жемчужные, оттенки шампанского, кружево или шифон.

Мужчины: классические костюмы, свитера в светло-серых или мягких синих тонах, белая рубашка, сдержанные аксессуары.

Лев

Вам подходят эффектные ткани, насыщенные цвета и ощущение праздника в каждой детали. В 2026-м стоит позволить себе сиять.

Женщины: золото, металлик, атлас, блестящие украшения и выразительные силуэты.

Мужчины: smart-casual с акцентом — запонки, платок или ремень с благородным блеском.

Дева

Четкость, качество, аккуратность и продуманность без лишнего декора — основа вашего новогоднего стиля.

Женщины: минимализм в нюдовых, молочных или серо-голубых тонах, натуральные ткани.

Мужчины: светлые лаконичные образы с теплыми коричневыми или бежевыми акцентами.

Весы

Ваш новогодний образ должен быть легким и безупречно выверенным. Изысканные аксессуары, благородные оттенки и качественные ткани.

Женщины: изящные силуэты, полупрозрачные ткани, мягкие золотые или красные акценты.

Мужчины: костюмы или свитера в благородных цветах — сливовом, бордо, глубоком синем.

Скорпион

Ваш стиль — это магнетизм, который невозможно не заметить. Темная палитра, минимум деталей и один сильный акцент создадут образ с глубокой энергетикой.

Женщины: черный, угольный или темно-бордовый плюс яркая деталь — помада, украшение.

Мужчины: темные костюмы, кожаные элементы, сдержанные, но статусные аксессуары.

Стрелец

Свобода и движение — вот что должно читаться в вашем новогоднем образе. Свободные силуэты выглядят особенно привлекательно, если дополнены яркими деталями.

Женщины: насыщенные синие, сапфировые или красные оттенки, экспериментальные фасоны.

Мужчины: темный пиджак в сочетании с яркой рубашкой или оригинальным аксессуаром.

Козерог

Ваш идеальный образ — классика, которая не подвластна времени. На Новый год 2026 одежда должна транслировать стабильность, силу и внутреннюю собранность.

Женщины: строгие силуэты, земляные или пастельные оттенки, минималистичные украшения.

Мужчины: темно-синий или графитовый костюм, аккуратные аксессуары, идеальная посадка.

Водолей

Вы всегда на шаг впереди, поэтому новогодний образ может быть смелым и нестандартным: металлик, асимметрия, футуристические элементы.

Женщины: необычные фасоны, серебро, холодные синие и бирюзовые тона.

Мужчины: сочетание белого, серого и синего, оригинальные аксессуары с характером.

Рыбы

Ваш новогодний стиль — это настроение и ощущения. Мягкие ткани, текучие силуэты и оттенки воды создают образ, в котором хочется мечтать.

Женщины: лавандовые, жемчужные, голубые цвета, платья с легкой драпировкой.

Мужчины: светлые сочетания, мягкие фактуры, деликатные золотистые акценты.

