Новый год 2026 — что нельзя дарить мужчинам по нумерологии

До Нового года осталось буквально несколько недель. Поэтому, именно сейчас — лучший момент, чтобы выбрать подарок на праздник для близких людей. Впрочем, есть вещи, которые нельзя дарить категорически, особенно мужчинам. По нумерологии, такие презенты несут финансовые трудности, ссоры и неудачи.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН рассказывает, что ни в коем случае нельзя дарить мужчинам на Новый год 2026, чтобы не "перекрыть" путь к успеху и достатку.

Подарки, которые нельзя дарить на Новый год 2026

Часы

В нумерологии часы считаются одним из самых опасных новогодних подарков. Они символизируют ограничение времени, паузы в делах и потерю темпа. Мужчинам подаренные часы могут принести задержки в карьере и трудности с реализацией планов.

Острые предметы

Ножи, бритвы и другие острые вещи несут негативную энергию. Нумерологи считают, что такой подарок способен "разрезать" стабильность — как в работе, так и в личной жизни.

Пустой кошелек

По нумерологии, 2026 год будет иметь чрезвычайно чувствительные финансовые энергии. Поэтому, подаренный, даже без символической купюры, кошелек может стать символом недостатка, неправильных расходов или нестабильных доходов. Если вы намерены дарить кошелек, обязательно положите в него монетки и несколько купюр любого номинала. Это знак движения денег и финансового роста, а не застоя.

Носки и белье

Несмотря на популярность таких подарков, нумерология относится к ним негативно. Носки и белье ассоциируются с бытом, повторяемостью и отсутствием развития. Для мужчины это может снизить мотивацию, внутреннюю силу и желание двигаться вперед.

Одежда с шуточными надписями

В 2026-м любой текст на подарке стоит выбирать особенно осторожно. Слова имеют силу, и нумерология рассматривает их как форму программирования будущего. Даже невинные на первый взгляд надписи вроде "хозяин дивана", "душнила" или "вечно надутый, вечно недовольный" могут закрепить нежелательный сценарий года.

Духи

Нумерологи советуют не рисковать с такими подарками, если вы не уверены на сто процентов в выборе. Если запах не соответствует внутренней энергии мужчины, это может вызвать дискомфорт, раздражительность или даже снижение жизненного тонуса.

