Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Не дарите это мужчинам на Новый год 2026 — подсказки нумерологов

Не дарите это мужчинам на Новый год 2026 — подсказки нумерологов

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 07:15
Новый год 2026 — что нельзя дарить мужчинам по нумерологии
Женщина вручает подарок мужчине. Фото: freepik.com

До Нового года осталось буквально несколько недель. Поэтому, именно сейчас — лучший момент, чтобы выбрать подарок на праздник для близких людей. Впрочем, есть вещи, которые нельзя дарить категорически, особенно мужчинам. По нумерологии, такие презенты несут финансовые трудности, ссоры и неудачи.

Новини.LIVE со ссылкой на ТСН рассказывает, что ни в коем случае нельзя дарить мужчинам на Новый год 2026, чтобы не "перекрыть" путь к успеху и достатку.

Реклама
Читайте также:

Подарки, которые нельзя дарить на Новый год 2026

  • Часы

В нумерологии часы считаются одним из самых опасных новогодних подарков. Они символизируют ограничение времени, паузы в делах и потерю темпа. Мужчинам подаренные часы могут принести задержки в карьере и трудности с реализацией планов.

  • Острые предметы

Ножи, бритвы и другие острые вещи несут негативную энергию. Нумерологи считают, что такой подарок способен "разрезать" стабильность — как в работе, так и в личной жизни.

  • Пустой кошелек

По нумерологии, 2026 год будет иметь чрезвычайно чувствительные финансовые энергии. Поэтому, подаренный, даже без символической купюры, кошелек может стать символом недостатка, неправильных расходов или нестабильных доходов. Если вы намерены дарить кошелек, обязательно положите в него монетки и несколько купюр любого номинала. Это знак движения денег и финансового роста, а не застоя.

  • Носки и белье

Несмотря на популярность таких подарков, нумерология относится к ним негативно. Носки и белье ассоциируются с бытом, повторяемостью и отсутствием развития. Для мужчины это может снизить мотивацию, внутреннюю силу и желание двигаться вперед.

  • Одежда с шуточными надписями

В 2026-м любой текст на подарке стоит выбирать особенно осторожно. Слова имеют силу, и нумерология рассматривает их как форму программирования будущего. Даже невинные на первый взгляд надписи вроде "хозяин дивана", "душнила" или "вечно надутый, вечно недовольный" могут закрепить нежелательный сценарий года.

  • Духи

Нумерологи советуют не рисковать с такими подарками, если вы не уверены на сто процентов в выборе. Если запах не соответствует внутренней энергии мужчины, это может вызвать дискомфорт, раздражительность или даже снижение жизненного тонуса.

Также предлагаем другие полезные темы к Новому 2026 году

Что нельзя дарить, чтобы не отпугнуть удачу.

Что можно подарить по знаку Зодиака.

Что нельзя выбрасывать из дома перед Новым годом.

Какие цвета могут отвратить удачу.

Когда ставить елку в декабре 2025, чтобы привлечь удачу.

праздники подарки советы мужчины нумерология Новый год 2026
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации