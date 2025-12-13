Видео
Главная Праздники Что подарить любимым на Рождество 2025 — эти идеи растопят сердце

Что подарить любимым на Рождество 2025 — эти идеи растопят сердце

Ua ru
Дата публикации 13 декабря 2025 23:30
Рождество 2025 — какой подарок сделать любимому человеку, чтобы принести счастье
Пара обменивается подарками на Рождество. Фото: freepik.com

Уже скоро мы будем встречать Рождество Христово — светлый праздник, который наполняет дома теплом и улыбками. Именно в этот вечер хочется удивить любимого человека и подарить ему что-то особенное. Но, как выбрать рождественский подарок, чтобы он был не только полезный и красивый, но и говорил "я тебя люблю"?

Новини.LIVE собрал полезные, простые и оригинальные идеи подарков на Рождество 2025, чтобы ваша вторая половинка была в восторге.

Читайте также:

Какой подарок сделать любимому человеку на Рождество 2025 — идеи

  • Украшения со смыслом

Ювелирные украшения остаются одним из самых популярных подарков на Рождество. В такую вещь можно вложить особый смысл:

  • патриотическая символика;
  • гравировка со словами любви, датой знакомства или короткой фразой, понятной только вам;
  • инициалы;
  • камни-талисманы для защиты, гармонии, любви или внутренней силы;
  • знак Зодиака.

Такое украшение никогда не выйдет из моды и всегда будет напоминать о том, кто его подарил.

  • Подарок-впечатление

Если хочется действительно удивить, выберите подарок-впечатление. Романтический ужин, поездка на уикенд, мастер-класс, билеты на концерт или сертификат на событие, о котором ваша вторая половинка давно мечтала.

 

Какой подарок сделать любимому человеку на Рождество 2025 — идеи
Подарок любимому человеку. Фото: freepik.com
  • Подарок, говорящий о вашей заботе

Презент, который создаст рождественскую атмосферу и покажет, что вы действительно заботитесь о человеке:

  • набор для ухода;
  • набор для релакса;
  • набор для массажа;
  • любимые средства для ухода;
  • теплый плед;
  • тематические ароматические свечи;
  • халат;
  • тапочки;
  • пижама.

Также презенты, которые говорят о заботе и искренности: цветы, духи, книги мягкие игрушки. Они остаются беспроигрышными рождественскими вариантами. Но даже классика на Рождество может звучать по-новому: выберите аромат, ассоциирующийся с чем-то особенным для вас, книгу с теплой подписью или букет из цветов, которые имеют для нее значение.

  • Творческие и персональные сюрпризы

На Рождество можно сделать что-то своими руками:

  • фотоальбом с совместными воспоминаниями;
  • видеопоздравление;
  • письмо от руки;
  • набор со сладостями;
  • что-то символическое с собственной историей.

Такие вещи демонстрируют искренность и внимание, которые не купишь ни в одном магазине.

Также предлагаем другие полезные темы к зимним праздникам

Что можно подарить на Рождество и Новый год 2026 по знаку Зодиака.

Что нельзя дарить на Новый год 2026, чтобы не отпугнуть удачу.

На какой день недели выпадет Рождество 2025 и что стоит сделать перед большим праздником.

Когда ставить елку в декабре 2025, чтобы привлечь удачу в жизнь.

Когда украинцы колядуют, щедруют и засевают.

праздники подарки Рождество идеи 25 декабря
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
