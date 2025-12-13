Різдво 2025 — який подарунок зробити коханій людині, щоб принести щастя

Пара обмінюється подарунками на Різдво. Фото: freepik.com

Вже скоро ми зустрічатимемо Різдво Христове — світле свято, що наповнює оселі теплом та посмішками. Саме у цей вечір хочеться здивувати кохану людину та подарувати їй щось особливе. Але, як обрати різдвяний подарунок, щоб він був не тільки корисний та гарний, а ще й промовляв "я тебе кохаю"?

Новини.LIVE зібрав корисні, прості та оригінальні ідеї подарунків на Різдво 2025, щоб ваша друга половинка була у захваті.

Який подарунок зробити коханій людині на Різдво 2025 — ідеї

Прикраси зі змістом

Ювелірні прикраси залишаються одним із найпопулярніших подарунків на Різдво. У таку річ можна вкласти особливий сенс:

патріотична символіка;

гравіювання зі словами кохання, датою знайомства або короткою фразою, зрозумілою лише вам;

ініціали;

каміння-талісман для захисту, гармонії, кохання чи внутрішньої сили;

знак Зодіаку.

Така прикраса ніколи не вийде з моди і завжди буде нагадувати про того, хто її подарував.

Подарунок-враження

Якщо хочеться справді здивувати, оберіть подарунок-враження. Романтична вечеря, поїздка на вікенд, майстер-клас, білети на концерт або сертифікат на подію, про яку ваша друга половинка давно мріяла.

Подарунок коханій людині. Фото: freepik.com

Подарунок, що говорить про вашу турботу

Презент, який створить різдвяну атмосферу і покаже, що ви справді турбуєтесь про людину:

набір для догляду;

набір для релаксу;

набір для масажу;

улюблені засоби для догляду;

теплий плед;

тематичні ароматичні свічки;

халат;

капці;

піжама.

Також презенти, які говорять про турботу та щирість: квіти, парфуми, книги м'які іграшки. Вони залишаються безпрограшними різдвяними варіантами. Але навіть класика на Різдво може звучати по-новому: оберіть аромат, що асоціюється з чимось особливим для вас, книгу з теплим підписом або букет із квітів, які мають для неї значення.

Творчі та персональні сюрпризи

На Різдво можна зробити щось своїми руками:

фотоальбом зі спільними спогадами;

відеопривітання;

лист від руки;

набір із солодощами;

щось символічне із власною історією.

Такі речі демонструють щирість і увагу, які не купиш у жодному магазині.

